วินด์เซิร์ฟไทย ซ้อมโหดเตรียมล่าเหรียญซีเกมส์ เสริมเทคนิค-กำจัดจุดอ่อน
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ซ้อมโหดเตรียมล่าเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เน้นฝึกซ้อมเหมือนแข่งขันจริง เสริมเทคนิค กำจัดจุดอ่อน ปรับโปรแกรมเวทเทรนนิ่งให้เข้มข้นขั้นสุด เติมความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความทนทานให้มากขึ้น พร้อมดึงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักจิตวิทยา ดูแลใกล้ชิดหวังฝึกควบคุมจิตใจในสภาวะกดดัน
หลังจากที่สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 จำนวน 4 คน ดังนี้ ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ ”จ่าเต้ย“ นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, ไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง ได้แก่ “พลอย” อธิชา หอมระรื่น, ไอคิวฟอยล์ รุ่นเยาวชน ชาย ได้แก่ “โอโม่” ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ และเทคโน รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ “จ่ายิม” นาวิน สิงสาท เจ้าของอันดับ 3 ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นทั่วไป เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานั้น
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า นักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมดและนักกีฬาชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์บริการกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี อย่างเข้มข้นภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดเหมือนเดิม สำหรับสนามแห่งนี้จะเป็นสังเวียนแข่งขันจริงด้วย หลังจากนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือนก่อนถึงวันชิงชัย ทางผู้ฝึกสอนได้เน้นการฝึกซ้อมให้เหมือนกับการแข่งขันจริง รวมทั้งเสริมสร้างเทคนิครอบด้าน ปรับอุปกรณ์ให้เข้ากับสภาพลม และในแต่ละวันจะมีการประเมินจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างละเอียด
ในส่วนของเวทเทรนนิ่งจะปรับจากการเล่นแบบหนักมาเป็นแบบ Interval (อินเทอร์วาล) จะเป็นการฝึกร่างกายที่มีความเข้มข้นสูงมาก ด้วยการออกกำลังกายเป็นชุดแบบหนักสลับเบา เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ การฝึกแบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความทนทานของร่างกายให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักจิตวิทยา มาพูดคุย ให้คำปรึกษา ฝึกสมาธิ ฝึกควบคุมจิตใจในสภาวะกดดันด้วย
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ได้มอบหมายให้ เอก บุญสวัสดิ์ รับหน้าที่ผู้จัดการทีมชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ขณะที่ ทีมผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย อรัญ หอมระรื่น, ศักดา สกุลแฟง และ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ โดยตั้งเป้ากวาดทั้งหมด 4 เหรียญทอง หลังจากครั้งที่แล้วคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง จากการชิงชัย 4 เหรียญทอง