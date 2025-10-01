พีรดนย์-เอกนิษฐ์ หลุด! ช้างศึกแบโผ 23 แข้งดวลไต้หวัน คัดเอเชี่ยนคัพ 2027
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “มาซาทาดะ อิชิอิ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น
สำหรับรายชื่อชุดนี้มี 4 ผู้เล่นที่หลุดจากชุดทำศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่ จ.กาญจนบุรี เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คือ พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี มิดฟิลด์ของการท่าเรือ เอฟซี, เอกนิษฐ์ ปัญญา แนวรุกบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, สันติภาพ จันทร์หง่อม และทรงวุฒิ ใคร่ครวญ 2 นักเตะตำแหน่งแนวรับ
ขณะที่ 4 นักเตะใหม่ที่เข้ามาแทนนำโดย โจนาธาร เข็มดี ปราการหลังจากราชบุรี เอฟซี ที่หายเจ็บกลับมาติดทีมอีกครั้ง รวมถึง ศศลักษณ์ ไหประโคน แบ๊กซ้ายจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, วีระเทพ ป้อมพันธุ์ ห้องเครื่องจากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และเสกสรรค์ ราตรี แดนกลางจากระยอง เอฟซี
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
1.ปฏิวัติ คำไหม สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
2.สรานนท์ อนุอินทร์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
3.กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสรราชบุรี เอฟซี
กองหลัง
4.ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
5.นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสรเอสวี เอลเวอร์สเบิร์ก
6.สุพรรณ ทองสงค์ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
7.ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสรชลบุรี เอฟซี
8.ศฤงคาร พรมสุภะ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
9.โจนาธาร เข็มดี สโมสรราชบุรี เอฟซี
10.อภิสิทธิ์ โสรฎา สโมสรราชบุรี เอฟซี
11.ศศลักษณ์ ไหประโคน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
กองกลาง
12.วีระเทพ ป้อมพันธุ์ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
13.พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
14.ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
15.วรชิต กนิตศรีบําเพ็ญ สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
16.ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
17.เบนจามิน เดวิส สโมสรอุทัยธานี เอฟซี
18.เสกสรรค์ ราตรี สโมสรระยอง เอฟซี
19.เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
20.สุภโชค สารชาติ สโมสรฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร
กองหน้า
21.ศุภชัย ใจเด็ด สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
22.ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
23.ปรเมศย์ อาจวิไล สโมสรจูบิโล่ อิวาตะ
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัว ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 ทีมชาติไทย จะพบกับ ไต้หวัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. และจะไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์เดย์ที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว
ทั้งนี้แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทย ทิคเกต เมเจอร์ ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายสาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย