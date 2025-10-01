อำนวย กลิ่นอยู่ ผู้พิการหนึ่งเดียวได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2568
นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ณ ห้องประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ เกิดจากการพิจารณาผลงานและความดีความชอบที่นายอำนวยได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนากีฬาและการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทางการมองเห็น จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ กีฬาฟุตบอลคนตาบอด ที่ปัจจุบันประเทศไทยรั้งอันดับ 6 ของโลก คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียเกมส์ 2023 ที่ เมืองหางโจว ประเทศจีน และไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดโลกมาแล้วถึง 3 สมัย
ในปีนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่ง นายอำนวย กลิ่นอยู่ ถือเป็นผู้พิการเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่านี้ นับเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตัวบุคคลและต่อวงการกีฬาคนพิการไทย ที่ได้เห็นการอุทิศตนเพื่อสังคมได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการ
นายอำนวย กลิ่นอยู่ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต เกียรติยศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสำหรับตัวเอง แต่คือกำลังใจและความภาคภูมิใจของพี่น้องผู้พิการทุกคน เป็นการยืนยันว่าพวกเราก็สามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติได้ไม่แพ้ใคร และเชื่อในพลังของกีฬา ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือโอกาสในการสร้างคุณค่า ความมั่นใจ และศักดิ์ศรีให้กับผู้พิการ ตัวเองเคยผ่านวันที่มืดมน แต่กีฬาได้พากลับมามีชีวิตที่มีความหมาย และอยากส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนอื่นๆ
นายกสมาคมกีฬาคนตาบอด กล่าวต่ออีกว่า ความพิการไม่ใช่กำแพง อย่าคิดว่าตัวเองไร้ค่า เพราะตราบใดที่เรายังมีหัวใจและความตั้งใจจริง เราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เสมอ สำหรับสังคมไทย ตนเองอยากให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าของผู้พิการ ไม่ใช่ด้วยสายตาแห่งความสงสาร แต่ด้วยการยอมรับว่าเราคือพลังหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
“เกียรติที่ได้รับวันนี้จะเป็นพลังที่ผลักดันให้ผมทำงานหนักขึ้น ผมตั้งใจจะพัฒนากีฬาคนตาบอดไทยให้ก้าวไกลมากกว่านี้ และที่สำคัญ ผมอยากผลักดันให้ผู้พิการทุกคนได้มีพื้นที่ ได้มีเสียง และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมไทย” นายอำนวย กล่าวในตอนท้าย