อรวรรณ-สุธาสินี สอยเยอรมนี ทะยานก่อนรองฯ ศึกปิงปองไชน่า สแมช
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “ไชน่า สแมช 2025” ที่ชูกังพาร์ค กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน- 5 ตุลาคม 2568 มีนักกีฬา 239 คนจาก 48 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 2,050,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,066,375 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง 2 นักกีฬาสาวทีมชาติ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง และ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร ร่วมแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2 สาวไทยที่แท็กทีมกันลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 21 ของโลกในประเภทหญิงคู่ ได้ออกสตาร์ตในรอบ 32 คู่ พบกับคู่ของ ยาชาสวินี กอร์เพด จากอินเดีย กับ จี มินฮยอง จากออสเตรเลีย โดยเป็นทาง อรวรรณ กับ สุธาสินี ที่ตีได้เหนือกว่า ตบชนะ 3-0 เกม 11-9, 11-5, 11-8 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 คู่สุดท้ายพบกับคู่ของ ซาบีน วินเธอร์ กับ ว่าน หยวน คู่อันดับ 17 ของโลก คู่มือวางอันดับ 8 ของรายการจากเยอรมนี
สถานการณ์ในแต่ละเกมเป็นไปอย่างสูสี ความแข็งแกร่งของทั้งสองคู่เบียดกันมาก แต่มักจะเป็นสองสาวไทยที่รู้สึกว่าทีมเวิร์กจะทำได้ดีมากกว่าคู่แข่ง และจังหวะสุดท้ายสามารถเอาตัวรอดได้ตลอด ผลสุดท้ายเป็น อรวรรณ กับ สุธาสินี ของไทย ที่เอาชนะ ซาบีน วินเธอร์ กับ ว่าน หยวน จากเยอรมนี 3-0 เกม 16-14, 12-10, 11-8 สองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบคู่ของ ฮินะ ฮายาตะ จากญี่ปุ่น กับ จู เชือนฮุล จากเกาหลีใต้ต่อไป
ขณะที่ผลงานประเภทเดี่ยวของทั้ง 2 สาวนั้น ทั้งคู่ต่างตกรอบเมนดรอว์รอบแรก หรือรอบ 64 คนสุดท้ายเช่นเดียวกัน โดย หญิง สุธาสินี ที่มีแรงกิ้งประเภทเดี่ยวอยู่ในอันดับ 123 ของโลก พ่ายให้แก่ หลี่ ยู่-จุน มืออันดับ 68 ของโลกจากไต้หวัน 0-3 เกม 5-11, 4-11, 9-11 ส่วน ทิพย์ อรวรรณ มือ 72 โลกของไทย พ่าย โซเฟีย โพลคาโนวา มืออันดับ 22 ของโลกจากออสเตรีย 0-3 เกม 8-11, 9-11, 9-11