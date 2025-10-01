โปรจีนติด 100 บุคคลทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ ของนิตยสารไทม์
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก มีชื่อติด 100 บุคคลทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ TIME100 Next ของนิตยสาร “ไทม์” ในหมวดผู้สร้างปรากฏการณ์
ลิเดีย โค อดีตโปรมือ 1 ของโลกชาวนิวซีแลนด์ กล่าวถึงโปรจีนในบทสัมภาษณ์ของไทม์ ว่า นักกอล์ฟเกือบทุกคนจะมีความเก่งกาจในด้านใดด้านหนึ่ง บางคนอาจจะตีไกล บางคนใช้เหล็กได้ดี หรืออาจจะพัตต์ ชิพ แต่อาฒยาทำได้ดีทุกด้าน มีความสม่ำเสมอ แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ไม่เคยอยู่ห่างจากกอล์ฟเลย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง เล่นด้วยความนิ่ง เยือกเย็น และมั่นใจอยู่เสมอ นับตั้งแต่ที่ได้เล่นด้วยกันในแอลพีจีเอทัวร์ ก็ได้รู้จักโปรจีนมากขึ้น และได้รู้ว่าเธอทำงานหนักขนาดไหน อีกไม่นานก็จะก้าวไปคว้าแชมป์เมเจอร์
“ในฐานะที่เคยเป็นดาวรุ่งวัยรุ่นและก้าวขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟระดับท็อป อาฒยาเป็นคนที่มีความน่าประทับใจรอบด้านจริงๆ เธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และฉันก็รู้สึกโชคดีที่ได้เล่นเคียงข้างเธอ” โคกล่าว
นอกจากโปรจีนแล้ว ยังมี ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่ติด 100 บุคคลทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ ในหมวดผู้นำด้วย
ขณะที่นักกีฬาคนอื่นๆ ที่มีชื่อใน 100 บุคคลทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ เทย์ลเอร์ ฟริตซ์ นักเทนนิสอเมริกัน, ยาชาสวี ไจสวาล นักคริกเก็ตอินเดีย, ลามีน ยามาล นักเตะทีมชาติสเปนของบาร์เซโลน่า