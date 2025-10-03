บิ๊กต้อม เผยเป้าหมายทัพนักกีฬาไทยโกยทะลุ 230 ทอง ครองเจ้าซีเกมส์
“บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ เปิดเผยว่า นักกีฬาไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับซีเกมส์ตั้งแต่เดือนมกราคม และบางสมาคมกีฬาได้ส่งไปแข่งขันและเก็บตัวในต่างประเทศ ซึ่งทุกสมาคมกีฬาได้ยืนยันถึงความพร้อม นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกันเต็มที่ เนื่องจากซีเกมส์ครั้งนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพ เราก็มีโอกาสเก็บตัว 1 ปีเลยทีเดียว ทำให้ทุกคนพร้อมลงแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และพยายามที่จะครองเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ให้ได้
นายธนากล่าวอีกว่า ในส่วนเป้าหมายเหรียญทองของนักกีฬาทีมชาติไทยนั้น เท่าที่ได้พูดคุยกับสมาคมกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทัพไทยน่าจะทำผลงานได้อย่างน้อย 230 เหรียญทองขึ้นไป ซึ่งได้เรียกสมาคมกีฬาเข้ามาพูดแล้วและได้ปรับลดลงมา แต่เดิมเราตั้งเป้ากันไว้มากกว่านี้ และก็ได้เผื่อขาดเผื่อเหลือเอาไว้ อาจจะคว้าเหรียญทองได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับฟอร์มของนักกีฬา และคู่แข่งขันเป็นอย่างไรในตอนนั้น ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะคว้าเหรียญทองได้มากกว่านี้
หัวหน้าทัพไทยกล่าวอีกว่า ตอนนี้ทราบว่านักกีฬาทุกชาติได้ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้ามาครบหมดแล้วอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคที่กำลังรวบรวม และดูว่าชนิดกีฬาไหนที่บางรุ่นบางอีเวนต์อาจมีไม่ครบ 4 ชาติ หรือบางชนิดกีฬาก็ให้ไปพูดคุยกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้ส่งมาให้ครบ ส่วนนักกีฬากัมพูชานั้นเท่าที่ทราบจะมีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมซีเกมส์ประมาณ 200 คน และรวมเจ้าหน้าที่เป็นทั้งหมดกว่า 300 คน คิดว่าเป็นตัวเลขที่พูดคุยกันแต่แรกแล้วว่าเขาจะส่งมาประมาณนี้ ไม่เกินนี้ ซึ่งส่วนมากไม่ใช่นักกีฬาประเภททีม
“ผมคาดว่าในช่วงการแข่งขันซีเกมส์ เชื่อว่าเรื่องของกีฬาและสปิริตของคนไทยในการเชียร์กีฬาก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ในเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬากัมพูชา เพราะคนไทยเราน่าจะมีสปิริต และมีกฎในการเชียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นแขกต่างชาติมาแข่งขันที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ ก็อยากที่จะให้พวกเราแสดงถึงสปิริตในการเชียร์กับนักกีฬาต่างชาติครับ”
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวในฐานะนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยว่า ล่าสุดตอนนี้สนามตะกร้อซีเกมส์ลงตัวเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดที่ จ.นครปฐม ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เข้าไปดำเนินการและทำเอกสารถึง อบจ.นครปฐม เพื่อขอใช้สนามเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายแล้วยืนยันว่าเป็นที่นครปฐมแน่นอน และจะไม่มีการเปลี่ยนแล้ว โดยตอนนี้นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก็ไปซ้อมที่นั่นแล้วด้วย ซึ่งก็เหมือนทุกชนิดกีฬาที่เราได้ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมกราคม ระหว่างปีเราก็ส่งไปแข่งขันต่างประเทศ และจัดรายการเวิลด์คัพ เพื่อทดสอบก่อนซีเกมส์ ทำให้นักกีฬาตะกร้อมีความพร้อมมากในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้