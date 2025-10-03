ธรรญธร ประเดิมคว้า 1 เงิน 1 ทองแดง ศึกยกเหล็กชิงแชมป์โลก ที่นอร์เวย์
“อาร์ม” ธรรญธร สุขข์เจริญ ประเดิมคว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง ในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ โดยทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลต่อจาก 2 ฮีโร่โอลิมปิก “ออย” สุรจนา คำเบ้า รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง และ “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย ชิงชัยคืนนี้ 3 ตุลาคม 2568
การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2568 เปิดฉากชิงชัยวันแรกเรียบร้อยแล้ว ทีมไทยส่ง “อาร์ม” ธรรญธร สุขข์เจริญ ประเดิมขึ้นเวทีในรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 2 ตุลาคม 2568
เริ่มต้นท่าสแนทช์ ธรรญธร ครั้งแรกยกผ่านที่ 88 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 90 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 พยายามออกมาแก้ตัวที่น้ำหนักเดิม แต่ไม่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 88 กิโลกรัม คว้าเหรียญเงินมาครอง
จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สาวไทยรวบรวมพลังเต็มที่ ครั้งแรกยกผ่านที่ 107 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 110 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 ขยับเหล็กไปอยู่ที่ 113 กิโลกรัม หวังลุ้นเหรียญรางวัล ทว่ายกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 110 กิโลกรัม จบอันดับ 4 ขณะที่ น้ำหนักรวม สถิติอยู่ 198 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองแดง
ขณะที่ รี ซอง กึม จากเกาหลีเหนือ กวาด 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 91 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 122 กิโลกรัม (ทำลายสถิติโลก 119 กิโลกรัม), น้ำหนักรวม 213 กิโลกรัม (ทำลายสถิติโลก 210 กิโลกรัม)/ มิราเบีย ชานุ เซคฮอม จากอินโดนีเซีย รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 115 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 199 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 84 กิโลกรัม/ หลี ชูเมียว จากจีน รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 111 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยประเดิมผลงาน 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
ขณะที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง (กลุ่มเอ) เวลา 17.30 น. (เวลา 22.30 น.ไทย) “ออย” สิสุรจนา คำเบ้า เจ้าของเหรียญทองแดง รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง โอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024”, รุ่น 60 กิโลกรัมชาย เวลา 19.30 น (เวลา 00.30 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ไทย) ”ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงิน รุ่น 61 กิโลกรัมชาย โอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024”
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น (เวลา 00.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 ไทย) สุรัสวดี ยอดสาร
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 รุ่น 71 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ไทย) วีรพล วิชุมา
และ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 รุ่น 79 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ไทย) ณัฐวุฒิ สืบสวน