อาดิดาส เผยโฉม TRIONDA ลูกฟุตบอลศึกเวิลด์คัพ 2026 พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ
อาดิดาส เผยโฉม TRIONDA ลูกฟุตบอลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยที่มาของคำว่า TRIONDA (ทรีอนด้า) มาจากคำว่า Tri ที่หมายถึง สาม และ Onda ในภาษาสเปนที่มีความหมายว่า คลื่น ซึ่งดีไซน์ของลูกฟุตบอลมีการใช้สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ที่แสดงถึงเจ้าภาพทั้งสามประเทศ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา
พร้อมยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันไปอีกระดับด้วยเทคโนโลยี Connected Ball เวอร์ชันใหม่ ที่มีการนำมาใช้ในลูกฟุตบอล TRIONDA เป็นครั้งแรก โดยจะช่วยให้การตัดสินในการแข่งขันเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นได้มากกว่าที่เคยมีมาอีกด้วย
อาดิดาส เริ่มต้นการนับถอยหลังสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการเผยโฉม TRIONDA (ทรีอนด้า) ลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ 2026 (FIFA World Cup 26) อย่างเป็นทางการ
สำหรับลูกฟุตบอล TRIONDA ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 3 ชาติ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยที่โครงสร้างของลูกฟุตบอลรุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 4 แผ่น ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับสูงสุด มาพร้อมลายเส้นที่พริ้วไหวคล้ายกับเกลียวคลื่นตามความหมายของชื่อลูกฟุตบอลรุ่นนี้ และยังมีการใช้สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว จากประเทศเจ้าภาพทั้ง 3 ที่เชื่อมต่อกันจนตรงกลางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกันครั้งแรกของ 3 ประเทศ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเอง
นอกจากนี้ ลูกฟุตบอล TRIONDA ยังมีรายละเอียดพิเศษที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดวงดาวของสหรัฐอเมริกา ใบเมเปิลของแคนาดา และนกอินทรีของเม็กซิโก โดยมีการใส่สัญลักษณ์เหล่านี้ไว้ที่แผ่นต่างๆ ที่ประกอบกันจนเป็นลูกฟุตบอล ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมองดูใกล้ๆ ก็จะพบว่าลวดลายต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ยังมีการปั๊มนูนเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสตามจุดต่างๆ ทั่วลูกฟุตบอลอีกด้วย อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยสีทองที่แสดงถึงถ้วยฟุตบอลโลกอีกด้วย
สำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกฟุตบอล TRIONDA ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 4 แผ่นที่มีการเย็บติดกันและเพิ่มผิวสัมผัสแบบนูนที่ตามสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ ทำให้ลูกฟุตบอลลูกนี้สามารถลอยตัวในอากาศได้อย่างมีเสถียรภาพและความแม่นยำในระดับสูงสุด เท่านั้นยังไม่พอ ผิวสัมผัสแบบนูนที่บริเวณสัญลักษณ์ต่างๆ ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะในขณะเลี้ยงบอลและยิงบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผิวของลูกฟุตบอลจะเปียกชื้นจากสภาพอากาศก็ตาม
แซม แฮนดี้ ผู้จัดการทั่วไปของอาดิดาส ฟุตบอล กล่าวว่า ทุกรายละเอียดของลูกฟุตบอล TRIONDA ล้วนมีความสำคัญ ทั้งพื้นผิวสัมผัสแบบนูน ลายกราฟิก และสีสันที่โดดเด่นที่ช่วยสะกดทุกสายตาในทันที อีกทั้งยังรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาเมื่อได้สัมผัส คิดว่านี่คือลูกฟุตบอลของการแข่งขันฟีฟ่า เวิลด์คัพ ที่มีความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างขึ้นมาเลยทีเดียว ถือเป็นผลงานฝีมือชั้นเลิศสำหรับเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต่างก็ชื่นชอบ อยากสัมผัส และเล่นฟุตบอลอีกด้วย
TRIONDA นำเสนอวิวัฒนาการล่าสุด adidas Connected Ball ที่มีการใส่ระบบชิปสุดล้ำสมัยที่ติดตั้งด้านข้าง มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยที่ความถี่ 500Hz (IMU) โดยอยู่ในชิ้นส่วน 1 แผ่นจาก 4 แผ่นที่ประกอบเป็นลูกฟุตบอล แทนการติดตั้งไว้ตรงกลางและยึดด้วยระบบกันสะเทือน และยังมีการเพิ่มน้ำหนักที่ชิ้นส่วนอีก 3 แผ่น ที่ช่วยทำให้ลูกฟุตบอลลอยในอากาศได้อย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น ลูกฟุตบอล TRIONDA ยังมีเทคโนโลยีที่มอบข้อมูลเชิงลึกของการเคลื่อนไหวของลูกฟุตบอลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังระบบ VAR ที่จะประมวลผลร่วมกับตำแหน่งผู้เล่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้กรรมการสามารถตัดสินการล้ำหน้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาดิดาสยังได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี adidas Connected Ball ร่วมกับ Kinexon อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินสามารถติดตามทุกการสัมผัสลูกฟุตบอล ส่งผลให้ใช้เวลาน้อยลงในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การแฮนด์บอล เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
โซลีน สโตเออร์มันน์ Category Director ของอาดิดาส กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลช่วยสร้างความสุขให้กับทุกคน ไม่มีทัวร์นาเมนต์ใดที่จะมอบความสุขได้เท่ากับการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกแล้ว เนื่องในโอกาสที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดการแข่งขันในสามประเทศ เราจึงมอบลูกฟุตบอลลูกนี้ที่มีความพิเศษ สามารถเล่นฟุตบอลได้ทุกที่ ตั้งแต่สนามหลังบ้านไปจนถึงเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ลูกฟุตบอล TRIONDA จะกลายเป็นตัวเอกที่จะปรากฏบนสนามแข่งขันที่ใหญ่ที่สุด พวกเราอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่แฟนบอลและนักกีฬาได้สัมผัสด้วยตนเอง