Monomax ชวนเชียร์ ลิเวอร์พูล-แมนยู กระหึ่มกลางกรุง ศึกแดงเดือด 19 ต.ค.นี้
Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และเอมิเรตส์เอฟเอคัพ ตลอด 6 ฤดูกาล เชิญชวนมาร่วมกระหึ่มความมันระดับโลกกับแมตช์ที่แฟนบอลทุกคนรอคอย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ปะทะ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในบรรยากาศสุดมันบนจอใหญ่เต็มอิ่มที่งาน “MONOMAX ศึกแดงเดือด WATCH PARTY” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานจัดเต็มความบันเทิงแบบครบสูตรกับความสนุกจากคู่หูคู่ฮา “โก๊ะตี๋ อารามบอย”, “เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค” และ “Candid Kibt” พิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone พร้อมทั้งการรับชมแมตช์บิ๊กเกมสุดเดือดกับ 2 นักพากย์ตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอล “บอบู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร และ “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา ที่จะมาบรรยายและวิเคราะห์เกมกันแบบสดๆ สร้างสีสันความมันส์ให้บรรยากาศคึกคักยิ่งขึ้น พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง F.HERO และวง THX เติมสีสันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษและของรางวัล Exclusive มากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น Peep Share รับสิทธิ 1 ลงทะเบียน เข้างานได้ 2 ท่าน โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Monomax จำนวน 200 ท่านแรก ที่จะได้รับ Snack ฟรี และสิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุดพิเศษภายในงาน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport