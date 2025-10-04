ดัสกร-สุเชาว์ สองตำนานทีมชาติไทย ติวทักษะฟุตบอลให้เยาวชนเมืองกาญจน์
นายยะสึมาสะ อิวาโมโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Taisho” นำทีมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ “Taisho Go Sport” สนับสนุนโอกาสด้านการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้กับ 4 โรงเรียนในจังหวัดกาญจบุรี
รวมถึงกิจกรรมฟุตบอลคลินิก นำทีมโดยอดีตนักเตะทีมชาติไทย “โก้” ดัสกร ทองเหลา และ “กบ” สุเชาว์ นุชนุ่ม ร่วมถ่ายทอดเทคนิค จุดประกายฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี