เอไอเอส เพลย์ยิงสดเอ็นบีเอ นัดสำคัญ 290แมตช์ เริ่มต้น 249 บาท
น.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ เอไอเอส เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดให้บริการแพ็คเกจบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ฤดูกาล 2025-2026 ที่เอไอเอส สยาม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
น.ส.รุ่งทิพย์กล่าวว่า ที่ผ่านมาเอไอเอสเดินหน้ายกระดับเอไอเอส เพลย์ ให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความบันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ด้วยการคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพจากทั่วโลก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงและกีฬาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการนำคอนเทนต์ระดับโลกอย่างเอ็นบีเอเข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมให้แฟนบาสเกตบอลได้สัมผัสทุกแมตช์สำคัญผ่านเอไอเอส เพลย์ ควบคู่กับสิทธิการรับชมเอ็นบีเอ และความบันเทิงระดับโลกจากไพรม์ วิดีโอ
สำหรับแพ็คเกจเอ็นบีเอ รายเดือน ราคา 249 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ดูสดทุกแมตช์สำคัญ ทั้งฤดูกาลปกติ รอบเพลย์ออฟ และอีเวนต์พิเศษ All-Star Weekend ผ่าน AIS PLAY แพ็กเกจนี้ยังมาพร้อม Prime Video ให้คุณเข้าถึงความบันเทิงระดับโลก พร้อมชมการแข่งขันในฤดูกาลปกติ และแมตช์ใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงเอ็นบีเอคัพ, เพลย์อิน ทัวร์นาเมนต์ และเอ็นบีเอ ไฟนัลส์ สมัครกด *678*23# โทรออก (รับชมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569) รวมทั้งแพ็คเกจอื่นๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play
นอกจากนั้นลูกค้าเอไอเอสรับสิทธิชมฟรีถ่ายทอดสด NBA Pre-Season ในวันที่ 4, 6, 10,12 และ 16 ตุลาคม อุ่นเครื่องก่อนเปิดศึกฤดูกาลในวันที่ 22 ตุลาคมอีกด้วย