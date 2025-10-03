กีฬา

ฮีโน่มอเตอร์สฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สานสัมพันธ์ชุมชน ผ่านฟุตบอลและสันทนาการ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายไชยยันต์ นิ่มนวลผ่อง ประธานบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและชาวไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “Hino Suvarnabhumi Cup 2025” ที่สนามฟุตบอล Hino ES Sport Complex โรงงานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและสันทนาการ โดยการมีส่วนร่วมจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 4 แห่ง Hino Football Club, Hino Music Club และอาสาสมัครพนักงาน ร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนาน

นายไชยยันต์ นิ่มนวลผ่อง ประธานบริษัท กล่าวว่า การแข่งขันวันนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้เรื่องน้ำใจนักกีฬา การเคารพกติกา และที่สำคัญคือการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ซึ่งเป็นคุณค่าที่จะอยู่กับทุกคนไปยาวนาน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและดนตรี สะท้อนพันธกิจของฮีโน่มอเตอร์สฯ ในการเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

