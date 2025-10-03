ตลาดนัดคนข่าวกีฬา ปีที่ 4 คึกคัก! ทัพนักกีฬา-คนดังวงการกีฬา ร่วมงานคับคั่งตลอด 3 วัน
ตลาดนัดคนข่าวกีฬา ปีที่ 4 คึกคัก! ทัพนักกีฬา-คนดังวงการกีฬา ร่วมงานคับคั่งตลอด 3 วัน นำโดย “บิว ภูริพล” “โค้ชวัง” ธวัชชัย “บุ๋มบิ๋ม” ตบสาวไทย “จูเนียร์” อิมานุเอล ยัดห่วงทีมชาติ
พร้อม 3 แข้ง ฟุตซอลหญิงทีมชาติ และเทควันโดหญิงคนพิการทีมชาติไทย ห้ามพลาด! 3-5 ต.ค.นี้ ที่พาราไดซ์ พาร์ค
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ 3 สมาคมสื่อกีฬา ได้แก่ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดงาน ตลาดนัดคนข่าวกีฬา ปีที่ 4 ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 ที่ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์คพลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยเปิดพื้นที่ให้นักข่าวกีฬาทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่จะปลุกพลังเชียร์และสร้างแรงบันดาลใจให้แฟน ๆ กีฬาชาวไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดนักกีฬาทีมชาติและบุคคลในแวดวงกีฬาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
บรรยากาศวันแรกของการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางวรารัตน์ บุณยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด พร้อมด้วย นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย นายวรวุฒิพงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และ หม่อมหลวง โอรัส เทวกุล ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์
โดยไฮไลต์ในวันเปิดงาน คือ กิจกรรมเสวนา“โหมโรงซีเกมส์” ร่วมพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬาและผู้ที่คร่ำหวอดในวงการฟุตบอล พร้อมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทย นำโดย นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย “โค้ชวัง”ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมด้วย “บิว” ภูริพลบุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ที่มาร่วมพูดคุยถึงความพร้อมของการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี “บี แหลมสิงห์” สยามพงษ์ ผลมาก คอลัมนิสต์ชื่อดัง ดำเนินรายการ
ส่วนกิจกรรมวันอื่นๆ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา14.00 น. – 15.00 น. พบกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์ฟุต ซอลโลกที่ฟิลิปปินส์ปลายปีนี้และซีเกมส์ประเทศไทย “น้องแพรว” ปทิตา มูลโพธิ์ ดาวยิงเหรียญทองซีเกมส์เวียดนาม เพ็ชรดาว ล้วนแก้ว และ เจนิสตา นุดนาบี เผยถึงการเตรียมพร้อมก่อนศึกชิงแชมป์ฟุตซอลโลกและซีเกมส์
และปิดท้าย วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. พบกับ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี พร้อมด้วย “จูเนียร์” อิมานุเอล เอเจสุ นักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติ นายปิยพงษ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเทควันโดหญิงคนพิการทีมชาติไทย ขวัญสุดา พวงกิจจา เจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมส์ 2 สมัย โตเกียวและปารีส ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการเตรียมทีมและความพร้อมของการแข่งขันซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
พร้อมกันนี้ภายในงานชิมช้อปจุใจกับสินค้าดีมีคุณภาพจากคนข่าวกีฬามากมาย กว่า 30 บูธ อาทิ ร้านกุยช่ายหมีสูตรโบราณ ร้านขนมไทยสูตรดั้งเดิม ร้านผลไม้ทรงเครื่อง ร้านเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ขนมเบเกอรี่ สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ทั้งมือ 1 และมือ 2 เสื้อกีฬา สินค้าพรีเมียม วัตถุมงคล รวมทั้งบูธดูดวง เป็นต้น
มาช้อปชิมสินค้าคุณภาพ ใกล้ชิดคนข่าวและนักกีฬาทีมชาติไทยที่หมุนเวียนสลับกันมาร่วมงาน ในงาน“ตลาดนัดคนข่าวกีฬา ปีที่ 4” ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. – 20.00 ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูปparadiseparkchannel