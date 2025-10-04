ติดตม.ยกทีม นักฟุตบอล จิณณพัตเอฟซี 13 ชีวิต ถูกห้ามเข้าเกาหลี ทำลงแข่งวันพรุ่งนี้ไม่ได้

ติดตม.ยกทีม นักฟุตบอล จิณณพัตเอฟซี 13 ชีวิต ไม่ได้เข้าเกาหลี นอนสนามบินรอกลับไทย
กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก สำหรับโพสต์ของ Jinnaphat Football Club ที่ออกมาโพสต์ว่า นักเตะ จิณณพัตเอฟซี 13 คน ไม่ผ่าน ตม.ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ทีมไม่สามารถลงแข่งในวันที่ 5 นี้ได้
จากนั้น ได้มีการไลฟ์จากสนามบิน ซึ่งสมาชิกในทีมฟุตบอล ได้นอนกับพื้นสนามบินเพื่อคอยเจ้าหน้าที่เกาหลีสัมภาษณ์ในช่วงเช้าต่อไป โดยเนื้อหาในไลฟ์ ได้ระบุว่า มีสตาฟบางส่วนผ่าน ตม. แต่นักเตะส่วนใหญ่ 13 คน ติดตม.ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเตะฟุตบอลที่ประเทศเกาหลีได้ และจากนั้นต้องเดินทางกลับประเทศไทย
ส่วนสาเหตุนั้น มีการอธิบายว่า เท่าที่ทราบเบื้องต้นคือ เอกสารที่ถือมานั้น อาจจะไม่ละเอียดพอ แม้ว่า จะมีเอกสารต่างๆ เตรียมมาแล้ว มีตั๋วเดินทางกลับ มีที่พักโรงแรม มีหนังสือเชิญมาเตะฟุตบอลก็ตาม ซึ่งมีการถามค่อนข้างละเอียด เช่น จองร้านอาหารไว้ จองกี่โมง สั่งเมนูอะไรบ้าง
ล่าสุด Jinnaphat Football Club ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอบคุณ “บอสทองศิลป์การค้า” นำขนมและน้ำมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ “วัยรุ่นจิณณพัต” ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ขอขอบคุณมากๆเลยครับ
โดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิ “มันเคยมีประวัติครับ
เมื่อก่อนนี้ กองเชียร์…. เคยจองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะไปเชียร์ทีมในการแข่งขัน AFC champions league สุดท้ายจากหลายคน กลับมาไม่กี่คน อยู่เป็นผีน้อยกันหมดเลย ใช้ฟุตบอลบังหน้า เพื่อไปเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ทำให้เขาเข้มงวดเรื่องการเดินทางไปเกี่ยวกับฟุตบอลของนักเตะไทยและแฟนบอลไทย เป็นกำลังใจครับ”
” มีนักเตะบางกลุ่มคนไม่ได้ถูกรับรองจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและโชว์รอยสักโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มปิดบัง มี 2 นักเตะ จากจังหวัดโซนสีแดง<ผีน้อย>ภาคเหนือ ปล.ไม่แปลกครับ ที่จะติด ตม เกาหลี แต่ขอให้ผ่านด้วยดีนะครับ”
“ไม่ให้ผ่าน แล้วก็ไม่ให้กลับด้วยนะสิ เห้อ”
“ประเทศเกาหลี ก่อนเดินทางไปน่าจะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ เพราะเป็นประเทศที่เข้ายากมาก ทัวร์ประเทศเกาหลีถึงน้อยไงครับ เพราะปัญหามันเยอะครับ และยิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยทาง ตม. ยิ่งเข้มงวดจัด ยังไงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะครับ”
“เข้าไปด้วยจุดประสงค์เดินสายเตะบอล แต่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเลยผิดประเภทไหมคะ”