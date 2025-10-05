อีสปอร์ตไทยคว้าตั๋วลุย ศึก FIFAe World Cup 2025 รอบสุดท้าย ประเภท Mobile
อีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile ที่ประกอบด้วย พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bössui – ผู้ฝึกสอน, จอมคฑา ยูประพัฒน์ aka : Jxmkt และ ธนากร จินดา aka : Cantonaruay – คว้าตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายของศึก FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball
โดยผลการแข่งขันอีสปอร์ต ทีมชาติไทย ในวันที่ 4 ตุลาคม มีดังนี้
รอบ 8 ทีม สุดท้าย ไทย 4-1 | 0-1 เกาหลีใต้ สกอร์รวม ไทยชนะ 4-2
สายบน รอบที่ 1 ไทย 2-0 | 1-0 มาเลเซีย สกอร์รวม ไทยชนะ 3-0
จากการที่ชนะ ในรอบสายบน รอบที่ 1 ส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile ผ่านเข้าไปแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball ประเภท Mobile รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2568 ที่กรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
โปรแกรมนัดถัดไป รอบน็อกเอาต์
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 17.00 สายบน รอบที่ 2 ไทย พบ ญี่ปุ่น
18.15 สายล่าง รอบที่ 4 (กรณี แพ้ สายบนรอบที่ 2)
19.30 รอบชิงแชมป์โซน (กรณีชนะสายบนรอบ 2 หรือชนะสายล่างรอบที่ 4)
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค FA Thailand และติดตามผลการแข่งขันได้ที่ FIFA.gg