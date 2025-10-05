เทนนิสซีเกมส์ 2025 จบที่ 8 ชาติร่วมล่าทอง สุชัยจัดทัพไทยสู้เต็มสูบ
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเทนนิส ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2568 โดยล่าสุดได้เตรียมทีมงานสต๊าฟโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะเจ้าหน้าที่ชุดซีเกมส์ 2025 นำโดย นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีม พร้อมด้วย “โค้ชเบิ้ม” ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง นอกจากนี้ ยังมีทีมงานสต๊าฟโค้ชมืออาชีพร่วมงานอีกหลายคนด้วย
“ทั้ง 3 ท่าน ล้วนมีประสบการณ์เคยผ่านงานซีเกมส์มาแล้ว โดยเฉพาะคุณวิเชษฐ์ เป็นผู้จัดการทีมมาหลายสมัย ในขณะที่โค้ชเบิ้มกับโค้ชเอ็กซ์ก็มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการคุมทีมนักกีฬาหลายรายการ เช่นเดียวกับทีมงานสต๊าฟโค้ชก็เคยผ่านงานระดับนานาชาติมาแล้ว จึงเชื่อว่าจะช่วยกันทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับ”
นายสุชัย กล่าวต่อว่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ในการแข่งขันเทนนิสซีเกมส์ 2025 มี 8 ประเทศที่ยืนยันส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วม ได้แก่ เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ลาว, สิงคโปร์ และไทย เจ้าภาพ โดยจะชิงทั้งหมด 7 เหรียญทอง จาก 7 ประเภท ได้แก่ ทีมชาย, ชายเดี่ยว, ชายคู่, ทีมหญิง, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่ และคู่ผสม
ในส่วนนักกีฬานั้นได้มีการประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งประกอบด้วย นักกีฬาชาย 5 คน แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, ปรัชญา อิสโร และนักกีฬาหญิง 5 คน มนัญชญา สว่างเเก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และเพียงธาร ผลิพืช
อนึ่ง ผลงานของเทนนิสไทยในศึกซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา ทีมเทนนิสไทย ได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง โดยเป็นผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้