โพลกีฬาชี้คนฟันธง ทัพไทยครองเจ้าทองซีเกมส์-บอลชายเหรียญแห่งศักดิ์ศรี
จากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลักประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของของประชาชนในมิติที่เกี่ยวกับโอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (CIHCD KBU) ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ซีเกมส์ 2025 กับโอกาสของนักกีฬาทีมชาติไทย”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2568 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,209 คน เพศชาย 647 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51 เพศหญิง 402 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 LTBGTQIA+ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า โอกาสที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.02 มีโอกาสมาก รองมาร้อยละ 32.30 มีโอกาสค่อนข้างมาก ร้อยละ 19.46 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.00 มีโอกาสค่อนข้างน้อย ร้อยละ 3.48 มีโอกาสน้อย และร้อยละ 2.74ไม่มีโอกาสเลย
จำนวนเหรียญทองที่คาดว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะได้รับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.33 มากกว่า 100 เหรียญ รองลงมาร้อยละ 22.40 น้อย กว่า 100 เหรียญ และร้อยละ 20.27 ไม่แน่ใจ
ชนิดกีฬายอดนิยมที่จะติดตามเชียร์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.60 ฟุตบอล/ฟุตซอล รองลงมาร้อยละ 27.96 วอลเลย์บอล ร้อยละ 16.29 เซปักตะกร้อ ร้อยละ 13.50 แบดมินตัน ร้อยละ 9.66 เทควันโด และอื่นๆ ร้อยละ 2.99
ชนิดกีฬาที่คาดว่านักกีฬาทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.80 วอลเลย์บอลหญิง รองลงมาร้อยละ 24.10 เซปักตะกร้อ ร้อยละ18.94 มวยไทย ร้อยละ 13.35 ฟุตซอล ร้อยละ 12.08 กรีฑา และอื่นๆร้อยละ 4.73
เหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่คนไทยคาดหวัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.90 ฟุตบอลชาย รองลงมาร้อยละ 30.88 วอลเลย์บอลหญิง ร้อยละ 16.55 เซปักตะกร้อ ร้อยละ11.04 มวยไทย ร้อยละ 6.30 กรีฑา และอื่นๆร้อยละ 2.33
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากกผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทย หรือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างคาดหวังและเห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทยมีโอกาสมากสำหรับการยืนหนึ่ง หรือเป็นเจ้าเหรียญทอง และเมื่อพิจารณาถึงสภาวการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะโอกาสในการการเป็นเจ้าเหรียญทองก็คงจะสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่เชื่อว่าซีเกมส์ 2025 ผนวกกับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทัพนักกีฬาไทยก็มีโอกาสคว้าได้มากกว่า 100 เหรียญ และเหนืออื่นใดจากการสำรวจดังกล่าวเหรียญทองแห่งศักดิ์ศรีที่คนไทยคาดหวังส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นนักเตะช้างศึกพลังหนุ่ม หรือทีม U 23 คว้าแชมป์มาครองหลังจากผิดหวังมาหลายสมัย
“อย่างไรก็ตามการที่นักเตะทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญแห่งศักดิ์ศรี รวมทั้งทัพพนักกีฬาไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทองได้ดังที่ทุกภาคส่วนคาดหวังหรือไม่คงขึ้นอยู่ปัจจัยที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ถ้าทุกภาคส่วนมีการผนึกพลังร่วมเพื่อประเทศชาติกันอย่างแท้จริงเชื่อว่าโอกาสในการความสำเร็จภายใต้โจทย์และความท้าทายที่มีต่อซีเกมส์ 2025 มาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้คนไทยมีความสุขพร้อมที่จะเคียงข้างและเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกันอย่างคึกคักและเต็มร้อยอย่างแน่นอน”