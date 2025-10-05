อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์มวยโลก เมากร่างแลกหมัดวัยรุ่น สุดท้ายร่วงกองกับพื้น
เกิดเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก วรเมธ สอาดรัตน์ โพสต์คลิปชาย 2 คนมีปัญหากันในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง โดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตนักมวยชื่อดังอย่าง อำนาจ รื่นเริง ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา
เหตุการณ์ภายในคลิปมีชายวัยรุ่นคนหนึ่ง กำลังมีปากเสียงกับ อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยชื่อดังและอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต ที่อยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก โดยชายวัยรุ่นพยายามพูด เพื่อให้อำนาจ รื่นเริง สงบสติอารมณ์ แต่ไม่เป็นผล
สถานการณ์นี้เริ่มบานปลาย เมื่อ อำนาจ รื่นเริง ผลักอกชายวัยรุ่น ทำให้ชายวัยรุ่นป้องกันตัวและชกเข้าไปที่ใบหน้าของ อำนาจ รื่นเริง ก่อนทั้ง 2 ฝ่ายจะแลกหมัดกันไปมา แต่ อำนาจ เกิดเสียหลักล้มลง ทำให้โดนชายวัยรุ่นเตะเข้าหน้าและจับล็อกกดกับพื้นจนหมดแรง จากนั้นคู่กรณีช่วยพยุงให้ลุกขึ้น แล้วเจ้าตัวก็เดินเข้าร้านไป โดย อำนาจ รื่นเริง ยังเดินโวยวายอยู่หน้าร้าน
ต่อมาชายวัยรุ่นโพสต์คลิปพร้อมระบุว่า “ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองห้าว ตัวเองเก่ง หรือตัวเองเก๋า ผมแค่ป้องกันตัว ผมไล่พี่แทบตาย พี่ไม่เคยฟังผมเลย เมาก็ไม่ยอมไปนอน จะมาทำให้คนอื่นเขากลัวทำไม”
“ถ้าตอนนั้นไม่ใช่ผมแล้วคนอื่นในร้านเขาก็จะทำกันยังไง พี่ก็จะเมาไม่รู้เรื่องเลย ที่ผมทำไป ผมก็ขอโทษนะครับ ผมป้องกันตัวเองเฉยๆ ผมไม่ได้อยากจะทำร้ายพี่เลย แต่พี่บีบบังคับให้ผมทำ ถ้าจะด่าจะว่าผม ดูที่มิ้นก่อนนะครับดูคลิปเต็มๆ ก่อน”
สำหรับ อำนาจ รื่นเริง เป็นอดีตนักมวยทีมชาติไทย เคยคว้าเหรียญทองแดงศึกเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2007, เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ กวางโจว 2010, เหรียญทอง ซีเกมส์ 2 สมัย รวมถึงเคยขึ้นชกในโอลิมปิก 2008 และ 2012 ก่อนผันตัวชกอาชีพและคว้าแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต เมื่อปี 2557 โดยแขวนนวมเมื่อปี 2565