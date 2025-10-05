เสี่ยโบ๊ท วอนหน่วยงานรัฐ รับ อำนาจ รื่นเริง ไปรักษา ถ้าปล่อยไว้โดนตีตายแน่
จากกรณีดราม่าในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก วรเมธ สอาดรัตน์ โพสต์คลิปชาย 2 คนมีปัญหากันในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง โดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตนักมวยชื่อดังอย่าง อำนาจ รื่นเริง ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาหาเรื่องกับหนุ่มวัยรุ่น ก่อนเกิดเหตุวิวาทกัน จนอำนาจเกิดเสียหลักล้มลง ทำให้โดนชายวัยรุ่นเตะเข้าหน้าและจับล็อกกดกับพื้นจนหมดแรง ซึ่งวัยรุ่นคนดังกล่าวระบุว่า เป็นการป้องกันตัวเองนั้น
ล่าสุด “เสี่ยโบ๊ท” นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ชื่อดังจากค่ายมวยเพชรยินดี โพสต์เฟซบุ๊กรู้สึกหดหู่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง ซึ่งที่ผ่านมาเคยพาเขาไปบำบัด และอาการดีขึ้นแล้ว แต่ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดูแล เพราะชีวิตเขาเสียสูญไปหมด พร้อมวิงวอนหน่วยงานภาครัฐได้โปรดรับไปรักษา ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็ต้องโดนเขาตีตาย อย่าให้อดีตฮีโร่ของคนไทยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เลย
โดย “เสี่ยโบ๊ท” โพสต์เฟซบุ๊ก Nuttadaj Vachirarattanawong ระบุว่า “มันน่าหดหู่ใจมากๆ นะครับ ผมเคยพยายามพาพี่เพชรไปบำบัด อาการก็ดีขึ้น แต่เขาไม่มีญาติพี่น้องที่จะช่วยกันดูแล ชีวิตเขาเสียสูญไปหมด มีแต่ความเศร้า ความทุกข์ในจิตใจ”
“อยากขอวิงวอนหน่วยงานของรัฐ ได้โปรดรับเขาไปรักษา ดูแลด้วยครับ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็ต้องโดนเขาตีตาย อย่าให้อดีตฮีโร่ของคนไทยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เลย🙏🏼”
สำหรับ อำนาจ รื่นเริง เป็นอดีตนักมวยทีมชาติไทย เคยคว้าเหรียญทองแดงศึกเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2007, เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ กวางโจว 2010, เหรียญทอง ซีเกมส์ 2 สมัย รวมถึงเคยขึ้นชกในโอลิมปิก 2008 และ 2012 ก่อนผันตัวชกอาชีพและคว้าแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต เมื่อปี 2557 โดยแขวนนวมเมื่อปี 2565