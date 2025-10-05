SX2025 ชวนนักเตะโปลิศ เทโร เกาะติดเทรนด์สุขภาพ-ปรับตัวให้ทันโลก
Sustainability Expo 2025 (SX2025) พร้อมชวนคนทุกช่วงวัยมาเกาะติดเทรนด์สุขภาพ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน พร้อมดูแลสุขภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น และออกกำลังกายไปด้วยกันบนลานกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มที่ตัวเรา ที่จะชวนคุณมาพบกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับตัวและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับ Adaptation for Longevity ชีวิตยืนยาว เริ่มที่การปรับตัว พร้อมนำนักฟุตบอลสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี นำโดย วีรวัฒน์ จิรภัคสิริ, เวลลิงตัน สมิธ, อับดุลเราะห์มาน กีรานี เอสซาดี และอณิพงษ์ กิจคาม ร่วมงานในโซน Better Me ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เมื่อเร็วๆ นี้
ภายในงานได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพผ่านกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดศักยภาพความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย “ฟิตตามวัย เวย์ที่ใช่สำหรับคุณ” สู่การรับรู้คุณค่าของพลังในตนเองด้วยการปั่นจักรยานที่จะโชว์ให้เห็นถึงพลังภายในและสุขภาพของแต่ละบุคคล ผ่านการแสดงระดับพลังงานจากการปั่น โดยมี เวลลิงตัน สมิธ และวีรวัฒน์ จิรภัคสิริ นักฟุตบอลชื่อดังจากสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี มาร่วมปั่นจักรยานวัดพลังในครั้งนี้ พร้อมค้นหาความลับจากเซลล์ต้นกำเนิด หรือ DNA เรียนรู้ในเรื่องอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และการปรับตัวในมิติสุขภาพและการดำรงเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ