นักปั่นยุวชนไทย ทำผลงานเยี่ยมสู้กับรุ่นพี่ได้สูสี ปิดฉากสองล้อไทยแลนด์ โอเพ่น
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนน โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธี
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การแข่งขันสนามสุดท้ายนี้ได้เห็นผลงานของนักกีฬายุวชนทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้ ต่างก็แสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น วัชรพงษ์ สังฆะสอน, บูรพา หิงไธสง, อธิคุณ แสนตา ซึ่งนักปั่นเหล่านี้อายุ 14-15 ปี ลงแข่งขันในรุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี แต่สามารถสู้กับนักปั่นรุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่าได้อย่างสูสี ได้อันดับต้นๆ ในรุ่น ถือว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันที่จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา นักกีฬามีพัฒนาการที่ดีขึ้น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในการแข่งขันเอเชี่ยน ยูธเกมส์ สมาคมคาดหวังว่านักปั่นไทยน่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครอง
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนภาพรวมของการแข่งขันสนามที่ 4 นี้ นับว่าประสบความสำเร็จทุกด้าน ทั้งเรื่องการจัดการแข่งขันที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเรื่องจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตามที่หลั่งไหลจากทุกสารทิศเกือบ 2,000 คนเพื่อมาแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ขณะที่ทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ เจ้าของสถานที่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข มูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการแข่งขันให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ
ด้านผลการแข่งขันประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น สนามที่ 4 (ระยะทาง 77.3 กิโลเมตร) มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 7,500 วิว สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้
รุ่นเยาวชนชาย (อายไม่เกิน 18 ปี) ที่ 1 ธฤต รอดวิลัย ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.54.08 ชั่วโมง, ที่ 2 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 1.54.13 ชั่วโมง, ที่ 3 วัชรพงษ์ สังฆะสอน นักปั่นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 จากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 1.55.39 ชั่วโมง ซึ่งวัชรพงษ์อายุ 15 ปี แต่สามารถสู้กับนักปั่นรุ่นพี่อายุ 18 ปีได้อย่างสูสี นอกจากนี้ ยังมีนักปั่นชุดเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีก 2 คน ได้แก่ บูรพา หิงไธสง อายุ 15 ปี ได้อันดับ 5 เวลา 1.57.07 ชั่วโมง และ อธิคุณ แสนตา อายุ 14 ปี ได้อันดับ 7 เวลา 1.57.13 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ด้วยคะแนนรวม 86 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ 1 ฐิติรัตน์ ยงยิ่งยืน ทีมเลิศวสิน วัสดุก่อสร้างยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เวลา 2.17.35 ชั่วโมง, ที่ 2 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ทีมฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เวลา 2.17.36 ชั่วโมง, ที่ 3 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง ทีม MARs beyond the world เวลา 2.17.36 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ด้วยคะแนนรวม 96 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ ทีม HTTC by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.47.31 ชั่วโมง, ที่ 2 ศิวดล คำดีวงศ์ ทีม LIFE BIKE CLUB เวลา 1.47.32 ชั่วโมง, ที่ 3 ณรงค์เดช แสงฉาย ทีม AminoVital – Summit Nich เวลา 1.47.32 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ศักดิ์ศรี อาทิตย์ตั้ง ทีม Ronin Pattaya-SKD Bike กดให้หลับ-Caravan Coffee ด้วยคะแนนรวม 54 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก ทีม UP’s เวลา 2.17.35 ชั่วโมง, ที่ 2 ณัฐณิชา โสวรรณขจร ทีมหมู่บ้านน้ำตาลสด เวลา 2.17.35 ชั่วโมง, ที่ 3 ธิษตยา ผลประดิษฐ์ ทีม STREAM BIKE TEAM เวลา 21.17.35 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของ น.ส.ณัฐณิชา โสวรรณขจร ด้วยคะแนนรวม 76 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
สำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดการแข่งขันขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย “Thailand Balance Bike Championships 2025” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (ประเภทเรซซิ่ง) ที่สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ในวันที่ 12 ตุลาคม ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 15.00 น. หรือสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอฟบีที ช็อป ภายในสวนกีฬากมล ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ส่วนการฝึกซ้อมจะเปิดให้ซ้อมสนามจริงในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ