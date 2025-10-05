กีฬา

มาดามแป้ง แจ้งความ โดนมิจฉาชีพใช้ AI ดัดแปลงทำคลิปชวนเล่นพนันออนไลน์

“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบอำนาจให้ทนายความ เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ กรุงเทพฯ กรณีถูกผู้นำวิดีโอการแถลงข่าวของมาดามแป้ง ไปตัดต่อ ดัดแปลง ปรากฎข้อความโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุน หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ ซึ่งได้ยิง Ads ให้เกิดการเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก

นางนวลพรรณ ล่ำซำ เปิดเผยว่า ขอยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็ปพนันใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ประชาชนหรือแฟนฟุตบอลอย่าได้หลงเชื่อการหลอกลวงนี้เด็ดขาด โดยขณะนี้ได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ที่ สน.ทองหล่อ เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้เว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีโทษทั้งผู้เล่นและผู้ให้บริการ ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ จึงขอเตือนประชาชนทุกท่านให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติ และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนที่หลอกลวงดังกล่าว

