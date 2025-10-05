สมเกียรติ บิดทะยานคว้าท็อป 13 คว้า 3 แต้มสำคัญ ศึกโมโตจีพี มันดาลิกา
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยหมายเลข 35 สร้างผลงานในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 18 รายการ อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ หลังออกตัวจากกริดที่ 19 ทะยานเข้าป้ายอันดับ 13 เดินหน้าเก็บแต้มต่อเนื่อง โดยคว้าเพิ่ม 3 แต้ม ขณะที่ ลูก้า มารินี นักบิดทีมโรงงานฮอนด้าบู๊คว้าอันดับ 5 จากเรซสุดหิน ที่เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
การแข่งขันรอบเมนเรซดวลกันทั้งสิ้น 27 รอบสนาม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุ ซึ่งในเรซนี้ ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียน หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 6 ออกตัวอย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปถึงอันดับ 2 ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 5 ตามหลังผู้ชนะ 9.129 วินาที ส่วนทีมเมทชาวสเปนอย่าง โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบเรซ
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่เจอปัญหาการยึดเกาะของยางเล่นงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 19 ก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมขยับขึ้นเข้าเส้นชัยในอันดับ 13 ตามหลังผู้ชนะ 48.035 วินาที เก็บเพิ่มอีก 3 แต้ม ส่วน โยฮันน์ ซาร์โก ทีมเมทชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จบเรซอันดับ 12 ตามหลัง 27.597 วินาที
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ในศึกออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย