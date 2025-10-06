วีรพล โชว์ฟอร์มสะท้านกระชาก 2 ทอง ศึกยกเหล็กโลก พร้อมทุบสถิติกระจาย
“เวฟ“ วีรพล วิชุมา ดีกรีเหรียญเงิน ”ปารีส 2024“ โชว์ฟอร์มสะท้านกระชาก 2 เหรียญทอง รุ่น 71 กิโลกรัมชาย แบบสุดสะใจ หลังมีดราม่าต้องดูวิดีโอตัดสิน พร้อมทำลายสถิติโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวม ในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่ประเทศนอร์เวย์ ขณะที่ทีมจอมพลังไทยยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจาก ณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 79 กิโลกรัมชาย ชิงชัยคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2568
การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2568 ทีมไทยส่ง “เวฟ” วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญเงินรุ่น 73 กิโลกรัมชาย โอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” ลงชิงชัยลุ้นเหรียญรางวัลในรุ่น 71 กิโลกรัมชาย
เริ่มต้นท่าสแนทช์ วีรพล ยกผ่านครั้งแรกที่ 148 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 152 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 156 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน จบอันดับ 4 พลาดเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย หลังทำสถิติ 152 กิโลกรัมเท่ากับอับดับ 3 มิยาโมโตะ มาซาโนริ จากญี่ปุ่น แต่หนุ่มปลาดิบยกทำสถิติได้ก่อน
จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ครั้งแรก วีรพล เรียกเหล็ก 190 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน แม้จะต้องพบกับความกดดัน แต่ครั้งที่ 2 ยังรวบรวมสมาธิออกมายกผ่านไปได้ที่น้ำหนักเดิม ครั้งที่ 3 หนุ่มไทยขยับเหล็กไปอยู่ที่ 194 กิโลกรัม ปรากฏว่า วีรพล ดันเหล็กชูเหนือศรีษะได้สำเร็จ แต่กรรมการกดไฟให้ผ่าน 1 คน และไม่ผ่าน 2 คน ทำให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต้องขอดูวิดีโอการยกอีกครั้ง
ก่อนกลับคำตัดสินให้ วีรพล ยกผ่านสำเร็จ ด้วยสถิติ 194 กิโลกรัม กระชากเหรียญทองมาครองอย่างสะใจกองเชียร์ และทำลายสถิติโลกเดิมของ โอลิวาเรส เปซ์ เซบาสเตียน อันเดรส จากโคลอมเบีย ที่ทำไว้ 191 กิโลกรัม พร้อมกันนี้ วีรพล ยังมีสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่ 346 กิโลกรัม ผงาดเหรียญทองเช่นกัน และทำลายสถิติมาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ 340 กิโลกรัม สรุป วีรพล เก็บเพิ่มอีก 2 เหรียญทองให้ทีมจอมพลังไทย
ด้าน มิยาโมโตะ มาซาโนริ จากญี่ปุ่น คว้า 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 193 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 345 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 152 กิโลกรัม / เฮอ เยวจี จากจีน รับ 1 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 160 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 344 กิโลกรัม/ ซาฮาคยาน กอร์ จากอาร์เมเนีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 154 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง โดยยังโปรแกรมลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจาก ณัฐวุฒิ สืบสวน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 รุ่น 79 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ไทย)