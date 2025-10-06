อมรเทพ ตบหนุ่มทีมชาติไทย โพสต์ถูกชวนเรียน ป.โท ทุนเรียนฟรี สุดท้ายจ่ายเองทั้งหมด
“จูน” อมรเทพ คนหาญ นักกีฬาวอลเลย์บอลหนุ่มทีมชาติไทย ที่เพิ่งอายุครบ 30 ปี ได้ออกมาโพสต์แชร์ประการณ์หลังถูกชักชวนให้เข้าเรียนต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พร้อมบอกว่ามีทุนเรียนฟรี ค่าใช้จ่ายฟรีด้วยโควต้านักกีฬา เพื่อให้เล่นกีฬามหาวิทยาลัย แต่ปรากฏว่า สุดท้ายเรียนจบไม่ได้มีการดำเนินเรื่องการจ่ายค่าเทอมให้เลยแม้แต่เทอมเดียว และกลายเป็นเจ้าตัวเองที่ต้องออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองทั้งหมด
โดย อมรเทพ คนหาญ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Amornthep Khonhan ระบุว่า “ฝากเตือนภัยนักกีฬาทุกๆ คนที่กำลังหาที่เรียนต่อ ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่มันก็ทำให้ใครบ้างคนเสียเงินเป็นแสนได้ อย่างเช่นผม
ประสบการณ์ของผม หลังจากจบปริญญาตรี มีหลายที่ที่ต่อผมให้ไปเรียนต่อปริญญาโท แต่มีพี่คนหนึ่ง ชื่อ…….ได้ติดต่อมาทางผู้ใหญ่ของผม เพื่อให้ไปเรียนมหาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อเล่นกีฬามหาลัย
ผู้ใหญ่: จูน พี่……. โทรมาขอให้ไปเรียนต่อโทที่นั้นเพื่อเล่นกีฬามหาลัย
ผม: ออครับ
ผู้ใหญ่:มึงไปเล่นให้พี่…….หน่อย ให้เขาได้แชมป์กีฬามหาลัย
ผม:ได้ครับ
ผู้ใหญ่:ที่ พี่……..แจ้งมา มีทุนเรียนฟรี ค่าใช่จ่ายทุกอย่างฟรี
ผม:ได้ครับ
สิทธิ์ในการจัดตัดสินใจทั้งหมด ไม่ว่าจะไปเล่นลีกที่ไหน เรียนที่ไหน ขอกลับบ้านหรือว่าลาซ้อมหรือมีที่ไหนติดต่อมาทุกอย่าง คือต้องผ่านผู้ใหญ่ของผมทั้งหมด เขาเป็นคนตัดสินใจ
หลังจากนั้นผมได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัย และเรียนที่มหาลัยแห่งนี้ หลักสูตร 2 ปี จากนั้นผมได้ไปเรียนที่นั้น เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว 08:30-20:00 น. หลังจากเรียนเสร็จผมเดินทางกลับสุโขทัยเพื่อซ้อมตอนเช้าให้ทัน เป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้จ่าย ผม99% ผมเป็นคนออกทั้งหมด พี่……ให้ค่ารถผมแค่ครั้งเดียว 200 บาท ที่ผมไปเรียนวันแรก นอกนั้นผมออกทั้งหมด หลังจากเรียน จนจบทุกวิชาและทำวิทยานิพนธ์จนเสร็จ ผมเลยถามพี่ผู้ช่วยนักศึกษาปอโท
ผม:เรียนครบทุกวิชาแล้วรับวุฒิได้เมื่อไหร่ครับ
พี่ผู้ช่วยปอโท: เดี๋ยวพี่เช็คให้นะค่ะ
พี่ผู้ช่วยปอโท: น้องจูนยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสักเทอมเลยนะคะ
ผม: อ่าว! พี่แล้วผมเรียนได้ไงอะ
พี่ผู้ช่วยปอโท: คือมีพี่…… จ่ายรักษาสภาพนักศึกษาค่าไว้ให้ทุกเทอม
ผม: แล้วมหาลัยไม่มีทุนเรียนฟรีให้นักกีฬาหรอครับ
พี่ผู้ช่วยปอโท: ไม่มีคะ นอกจากจะเป็นทุนจากสโมสรที่ทำในมหาลัยค่ะ
ผม:อ่าวกรรม
หลังจากนั้น
ผมได้โทรหาพี่คนนั้น
ผม:พี่ทำไมพี่ยังไม่จ่ายค่าเทอมให้ผมอะครับ ผมเรียนจบแล้วนะ
พี่…..: พี่ดึงไว้เล่นกีฬามหาลัย
ผม: พี่มันจะดึงเล่นได้ไงกีฬามหาลัยเขานับหน่วยกิตไม่ใช่หรอครับ หน่วยกิตต้องเดินหน้า 21 หน่วยกิตนะพี่ แล้วผมทำวิทยานิพนธ์จบแล้ว มันไม่มีวิชาอะไรที่ให้ผมเรียนต่อ อีก 21 หน่วยกิต
พี่…: เดี๋ยวพี่คุยกับพี่อีกคนนึงให้ว่าต้องทำไง
หลังจากนั้น 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันหมดเขตจ่ายค่าเทอม ผมเลยโทรหาผู้ใหญ่โทรหาพี่ที่สโมสร วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเทอม เขาบอกว่าลองถามเขาก่อน ผมเลยโทรหาพี่เขาอีกรอบนึง พี่เขาแค่โอเค เดี๋ยวพี่จัดการให้ แต่วันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถจ่ายได้หลังจากนี้ตอนผมโทรหาพี่เป็นเวลาช่วงเย็นแล้ว ถ้าผมไม่จ่ายค่าเทอมวันนี้ เวลาที่ผมเรียนมา 2 ปีมันก็สูญเปล่า ผมก็เลือกจ่ายเอง เพราะระดับปริญญาตรีผมเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อน ตอนปี 5 ของผม ตอนที่ผมไปเล่นทีมชาติแล้วก็เรียนยังไม่จบถ้าผมต้องเล่นกีฬามหาลัยผมต้องเรียนเพิ่มหน่วยกิตอีก 21 หน่วยกิต ผมเลยจ่ายค่าเทอมด้วยตัวเอง 119,600 บาท จบมา 4ปี ผมได้สอบถามพี่เขาตลอด แต่ก็ไม่มีวี่แววอะไร ได้แต่รอเงินออก
นี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีลายปากกาไม่มีการเซ็นชื่อ สัญญาปากเปล่าไม่สามารถทำอะไรได้ เตือนไว้ครับ ทำไม่ได้ รับผิดชอบไม่ได้ ก็ไม่ต้องให้ความหวังและคำสัญญากับคนอื่น มันจะเสียชื่อเสียงของคุณเอง ส่วนคนที่จะลำบากมันอยู่กับอีกคนที่จะต้องเสียเวลาเสียเงินและสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทมาทั้ง 2 ปี โดยสิ้นเปล่าและเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้มันยาก
*******ของให้เรื่องนี้มันจบตรงนี้ เงินไม่ต้องคืนครับให้มันเป็นค่าเทอมที่ผมตัดสินใจไปเรียน ฝากไว้ให้คิด******
HAPPY BIRTHDAY TO ME AMORNTHEP ขอให้สิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ขอให้สิ่งดีดีเข้ามาขอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี”