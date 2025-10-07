ประธานยิมมนาสติกโลก ชมพัฒนานักกีฬาไทย พร้อมหนุนจัดยูธโอลิมปิก
ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ และไอโอซี เมมเบอร์ ชื่นชมเด็กไทยพัฒนาได้ไกลกว่าที่คิด ลั่นโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา อาจจะได้เห็นนักยิมของไทยเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเต็มใจผลักดันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนซีเกมส์รับปากเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดอย่างแน่นอน
ความเคลื่อนไหวในส่วนของกีฬายิมนาสติกไทย ล่าสุด นายโมรินาริ วาตานาเบ้ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ และไอโอซี เมมเบอร์ ได้เดินทางมาเยือนเมืองไทย โดยมี น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน นำเข้าพบ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์, ดร.ชื่นชนก ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ พล.อ.อธินาถ ปะจายะกฤตย์ ให้การต้อนรับ ที่สำนักงานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (บ้านอัมพวัน) เทเวศร์
การเข้าพบครั้งนี้ นายโมรินาริ วาตานาเบ้ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ กล่าวว่า เป็นภารกิจของสหพันธ์ที่เดินทางมาเยี่ยม เพื่อช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกประเทศ รวมทั้งการเดินทางมาเยือนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมาได้ติดตามผลงานการบริหารงานของยิมนาสติกไทยอย่างต่อเนื่อง จึงขอชื่นชมนักกีฬายิมนาสติกของไทยที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้มั่นใจด้วยว่า ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ระหว่างวันที่ 14-30 กรกฏาคม 2571 นักกีฬายิมนาสติกของไทย น่าจะมีโอกาสเข้าไปชิงเหรียญทอง โดยมี น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ เป็นผู้ผลักดันอย่างเต็มตัว แต่ทั้งนี้ นักกีฬาก็ต้องทำผลงานให้ดีด้วย
นอกจากนี้ นายนาริโมริ ยังได้พูดถึง การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ก็ยังเชื่อว่านักกีฬายิมนาสติกของไทย จะมีผลงานที่ดีกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ยังได้หารือกับ นายนาริโมริ วาตานาเบ้ ซึ่งเป็นไอโอซี เมมเบอร์ ถึงแนวทางช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2573 ซึ่งขณะนี้มี อินโดนีเซีย เป็นคู่แข่ง
โดย นายโมรินาริ ได้กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของรัฐบาลไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มีความพร้อมอยู่มาก ส่วนตัวมีความเห็นดีด้วยที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ แต่ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อยากจะให้ไทยสร้างความผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างความประทับใจให้เป็นที่ยอมรับกับทั้ง 10 ชาติด้วย หากซีเกมส์ครั้งนี้ ไทยจัดได้ดี โอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพมีสูง
สุดท้าย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้เชิญ นายโมรินาริ วาตานาเบ้ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ และ IOC เมมเบอร์ ร่วมให้เกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม โดยเจ้าตัวรับปากยินดีที่จะเดินทางมาร่วมงานด้วยความเต็มใจ อีกด้วย