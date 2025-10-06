EA SPORTS FC Mobile ฉลองครบรอบ 2 ปี จัดงานยิ่งใหญ่แฟนเกมร่วมสนุก 3 วันเต็ม
EA SPORTS FC Mobile ได้จัดงานฉลองครบรอบ 2 ปี ที่สเฟียร์ แกลลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่รวมเกมเมอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และแฟนบอลไว้ด้วยกัน ทั้งการแข่งขันเกม EA SPORTS FC Mobile, ฟุตบอล 3v3, มินิคอนเสิร์ต, กิจกรรมแจกของรางวัล และโอกาสพบปะอินฟลูเอนเซอร์, โค้ชฟุตบอล, นักพากย์, นักเตะทีมชาติ และศิลปินชื่อดังมากมาย
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนน์ชนก ชิดชอบ ซีอีโอสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และรมิดา ธีรพัฒน์ Head of Marketing รวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น U20 ได้แก่ ณฐกร รัตนสุวรรณ, สิงหา มาระสะ และอานัส สำราญ มาร่วมงาน และทาง EA SPORTS FC Mobile โดย ชัชวาล การุณยะวนิช SEA Marketing Lead ได้ประกาศภาพรวมความร่วมมือระหว่าง EA SPORTS FC Mobile กับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำกิจกรรมทางการตลาดและแคมเปญมากมาย เช่น Football Clinic, School Tour, Songkran Tour และได้รับการสนุบสนุนจากนักกีฬาฟุตบอลของสโมสร เช่น “แบงค์” ศุภณัฎฐ์ เหมือนตา, “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด เป็นต้น มาร่วมงาน FC Mobile Festival Bangkok ที่ผ่านมา นอกจากนี้ทาง EA SPORTS FC Mobile ยังเป็นสื่อกลางในการผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ต และสนับสนุนฟุตบอลไทยได้สู่ระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับทางบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และในอนาคตก็ยังมีโปรเจ็กต์เซอร์ไพรส์ที่จะทำร่วมกันอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในแวดวงฟุตบอลมากมาย อาทิ Best Sora Sora, JETKOY, ลูกพี่เมฆ, Totonnaka22, Na Santi, GKP Channel, Diegomeng, Baggiopac, OpalAllin, พีชชงพีชชี่, JaoSine, Filmfinn รวมถึงนักพากษ์ชื่อดังอย่าง ฟลุ๊ค ธีรยุทธ หรือ Fluke Family, ไช้ ศรุต, ต๊อบ วาทิต, บอบู๋ บูรณิจฉ์ และโค้ชฟุตบอล เช่น โค้ชจุ่น อนุรักษ์ ศรีเกิด, โค้ชโอ๊ต ณัฐพร อีกด้วย
ภายในงานตลอด 3 วัน ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ เช่น แฟชั่นโชว์ชุด EA SPORTS FC Mobile คอลเลคชั่นพิเศษสำหรับงานนี้จาก Umbro, การแข่งขัน 3v3 Football Match ที่สร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่, กิจกรรม 2nd Anniversary Community Meeting มีตติ้งของชาว FC Mobile ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันเกม FC Mobile Walk-in Tournament, รับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ School Tour, Regional Tour และโอกาสพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานกับกิจกรรม Beat The Champions เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั่วไปได้แข่งขันกับแชมป์โลก EA SPORTS FC Mobile คนล่าสุด Totonnaka22
นอกจากความสนุกของกิจกรรมมากมายภายในงานแล้ว ยังมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ จากศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง ไมยราพ ในวันที่ 4 ตุลาคม และวงร็อกชื่อดัง INSTINCT รวมถึงนักแสดงชื่อดัง OFFROAD ที่มาสร้างบรรยากาศสุดมันส์บนสนามแข่งขันแบบจุใจในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมอีกด้วย
สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้สามารถดาวน์โหลดเกม EA SPORTS FC Mobile ได้ที่ App Store และ Google Play Store https://fcmobile.sng.link/Dn1ol/wxum และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง YouTube, Facebook และ TikTok ของ EA SPORTS FC Mobile Thailand