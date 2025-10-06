ชัยวัฒน์ กัดฟันสู้วีลแชร์ 800 ม. ซิวรองแชมป์ กรีฑาพาราชิงแชมป์โลก
การแข่งขันกรีฑาพารา ชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เวิล์ดพารา แอธเลติกส์ แชมเปียนชิพส์ ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ไฮไลต์อยู่ที่วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม. T34 รอบชิงชนะเลิศ
“บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ ลงทำศึกหลังจากที่รอบคัดเลือกถูก โรเบอร์โต้ มิเชล นักกีฬาจากมอริเชียส ผลักจนรถวีลแชร์ล้ม ทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน พร้อมกับมีอาการบาดเจ็บ ทว่าฝ่ายจัดได้ตัดสิทธินักกีฬาจากมอริเชียส และปรับแพ้ เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬาและให้สิทธิ์ “บีม” ได้ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้แทน
ผลการแข่งขันปรากฎว่า “บีม” ชัยวัฒน์ ออกสตาร์ตจากเลน 2 กัดฟันสู้ได้อย่างสุดยอด ก่อนเร่งสปีดโค้งสุดท้าย พุ่งจากอันดับ 6 เข้าเส้นชัยที่ 2 คว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 1 นาที 40.37 วินาที เฉือน หวัง หยาง จากจีน ที่คว้าเหรียญทอง เวลา 1 นาที 40.24 วินาที และเหรียญทองแดง ออสติน สมีน จากแคนาดา เวลา 1 นาที 40.50 วินาที
ก่อนหน้านี้ “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ ได้มาแล้ว 2 เหรียญทองจาก วีลแชร์เรซซิ่ง 100 ม. T34 และวีลแชร์เรซซิ่ง 400 ม. T34 และทำให้ทัพกรีฑาพาราไทย เก็บเพิ่มเป็น 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง