ชยุตม์-พิชามญชุ์ คว้าแชมป์ปิดท้ายโกคาร์ท จูเนียร์คาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ 2025
“น้องทายาทต์” ด.ช.ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ และ “น้องเฟอรารี่” ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ คว้าแชมป์ปิดท้าย โกคาร์ททรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์คาร์ทแชมป์เปี้ยนชิพ 2025 ในรุ่นคาเดทบี อายุ 8-9 ปี และ อายุ 10-11 ปี ทำการแข่งขันกันที่สนามรถคาร์ทพีระ เซอร์กิตต์ พัทยา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา
สนามปิดท้ายปี ตัดสินแชมป์ประจำปี 2568 ไฮไลต์บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาเล็กน้อยและหยุดลง นักแข่งทุกคนขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในรอบไฟนัลผลัดกันนำอย่างน่าตื่นเต้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า
น้องทายาทต์ ด.ช.ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ ขับรถเบอร์ 90 เบียดเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ในรอบสุดท้ายอย่างสุดมันส์ คว้าแชมป์ในรุ่นนี้สนามปิดท้าย และแชมป์ในกลุ่มอายุ 8-9 ปี ไปครอง
ขณะที่ น้องเฟอร์รารี่ ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ ขับรถเบอร์ 99 ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกัน คว้าแชมป์ในกลุ่มอายุ 10-11 ปี ไปครองด้วยเช่นกัน
ผลงานของนักแข่งเยาวชนทั้งหมดในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แฟนความเร็วเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพ ที่พร้อมเดินหน้าสู่เส้นทางนักแข่งอาชีพในอนาคตต่อไปแน่นอน
สำหรับรุ่นมือใหม่ Cadet B ยังคงเป็นหนึ่งในสีสันของรายการ และเป็นรุ่นที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ความสนใจมากที่สุด ด้วยการแข่งขันที่สนุก สูสี น่าติดตามในทุกการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขัน รุ่น คาเดทบี 8-9 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ชยุตม์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หมายเลข 90
อันดับ 2 ด.ช.อชิระ เพี้ยนภักตร์ หมายเลข 77
อันดับ 3 ด.ช.ธนะเมศฐ์ พูนเกียรติธนภาค หมายเลข 95
อันดับ 4 ด.ช.ทูต้า มิน เซท หมายเลข 64
อันดับ 5 ด.ช.ธรรศฌ์ปกรณ์ ทิมแดง หมายเลข 4
อันดับ 6 ด.ญ.ณัฏฐภรณ์ ชัยรุ่งเรือง หมายเลข 46
อันดับ 7 ด.ช.ณัฐดนัย หวังใจสุข หมายเลข 88
อันดับ 8 ด.ช.ปรรณพัชร์ ประวัติรุ่งเรือง หมายเลข 16
อันดับ 9 ด.ช.ภัทรพล ปั้นงาม หมายเลข 59
อันดับ 10 ด.ช.กิตติกวิน จันทร์คูณ หมายเลข 93
อันดับ 11 ด.ช.ชวินวิชญ์ อัศวลาภนิรันดร หมายเลข 45
สรุปผลการแข่งขัน รุ่น คาเดทบี 10-11 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.พิชามญชุ์ เลิศทวีวิทย์ หมายเลข 99
อันดับ 2 ด.ช.ภูมิภาฅิน พิศลพูล หมายเลข 8
อันดับ 3 ด.ช.ร็อคเซิ่น จิวาลักษณ์ หมายเลข 21
อันดับ 4 ด.ช.ตฤณ เกษมทรัพย์ หมายเลข 3