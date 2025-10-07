พูม่า เปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Hot Pursuit Pack แพคโทนสีใหม่สุดร้อนแรง
PUMA (พูม่า) แบรนด์กีฬาระดับโลก ประกาศเปิดตัว “Hot Pursuit Pack” อย่างเป็นทางการ โดยมาพร้อมกับแพคโทนสีใหม่สุดร้อนแรง สำหรับรองเท้าฟุตบอลรุ่น FUTURE, ULTRA และ KING ที่เหล่าซุปเปอร์สตาร์อย่าง เนย์มาร์ จูเนียร์, ฟริโดลินา โรล์โฟ, ชาบี ซิมอนส์, คริสเตียน พูลิซิช และแซนดี บัลติมอร์ เลือกสวมใส่ลงสนาม
ในช่วงเวลานี้ของปี ทุกคนต่างกำลังไล่ล่าเป้าหมายบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตู คะแนน หรือการแก้มือ และไม่ว่าคุณจะไล่ตามสิ่งใด รองเท้าฟุตบอล “Hot Pursuit Pack” จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร่าร้อนที่สุด
“FUTURE 8” ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เล่นที่เป็นคนคุมเกมตัวจริง ให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยเทคโนโลยี FUZIONFIT³ ที่ใช้เส้นใยยืดสี่ทิศทาง ผสาน 3D Fuzionpods และ PWRTAPE เพื่อสร้างความกระชับที่ปรับตามการเคลื่อนไหว ราวกับเป็นผิวชั้นที่สองของผู้เล่น เสริมด้วยผ้าเมช หรือผ้าตาข่ายความหนาแน่นสูง พร้อม GripControl Pro เพื่อการคอนโทรลบอลได้อย่างเหนือชั้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายทะลุช่องหรือเตะจบสกอร์ ขณะที่พื้นรองเท้าด้านนอก FLEXGILITY ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวว่องไวหลายทิศทาง ให้อิสระในการเล่นอย่างเต็มที่บนเวทีใหญ่
“ULTRA 6” คือความเร็วขั้นสุด มาพร้อมผ้าตาข่ายวิศวกรรมเฉพาะที่เบาและยืดหยุ่น ให้สัมผัสเหมือนเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบใต้เท้า โครงซัพพอร์ต PWRTAPE ช่วยยึดเท้าให้มั่นคงภายในรองเท้าโดยไม่ลดทอนความคล่องตัวและอิสระในการเคลื่อนไหว ส่วนพื้นรองเท้า SPEEDSYSTEM และปุ่มสตั๊ดดีไซน์ FastTrax ถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อพาคุณทะยานจากเสียงนกหวีดเริ่มเกมไปจนถึงการส่งบอลสู่ก้นตาข่ายได้เร็วแบบตั้งตัวไม่ทัน
“PUMA KING” ยังคงครองบัลลังก์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้วัสดุสังเคราะห์ K-BETTER™ บนหน้ารองเท้า ผสานกับโครงสร้าง GRIPCONTROL 3D ด้านในเพื่อเพิ่มการคอนโทรลบอลอย่างมั่นใจ
Hot Pursuit Pack ยังมาพร้อม FUTURE 8, ULTRA 6 และ PUMA KING ในคอลเล็กชันสำหรับนักฟุตบอลหญิง ที่ผ่านการออกแบบให้รองรับสรีระของผู้หญิงโดยเฉพาะ ด้วยโครงสร้างที่โค้งรับรูปเท้าอย่างแนบสนิทดั่งผิวหนังชั้นที่สอง พร้อมการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง FUTURE Women’s Fit 2.0 ที่โอบรัดเท้าได้พอดี ลดปริมาณพื้นที่ส่วนหน้าเท้าและปลายรองเท้า เสริมแผ่นรองฝ่าเท้าใหม่เพื่อซัพพอร์ตอุ้งเท้า ให้ผู้เล่นโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
PUMA Hot Pursuit Pack เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมนี้ ที่ร้าน ARI Football ก่อนจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่ PUMA.com, ร้าน PUMA, Supersports ทุกสาขา และ SoccerGate ทุกสาขา