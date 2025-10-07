ผู้ว่าการ กกท. เผยแมสคอต เดอะสาน เวอร์ชันใหม่ สื่อถึงเอกลักษณ์ไทยในสีธงชาติ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการปรับโฉมแมสคอตประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 รูปแบบใหม่เพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากนโยบายของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้แมสคอตประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เป็นที่จดจำง่าย เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และมีอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายให้ กกท. ดำเนินการปรับโฉมแมสคอตรูปแบบใหม่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดร.ก้องศักด กล่าวอีกว่า สำหรับแมสคอตที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมจะยังคงใช้ชื่อ “เดอะสาน” เช่นเดิม แต่ปรับรูปแบบให้กระชับและสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากเดิมแมสคอต “เดอะสาน” มีทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นแมสคอตของซีเกมส์ 5 ตัว และอาเซียนพาราเกมส์ 2 ตัว โดยใช้แนวคิด “7 วัน 7 สี” ซึ่งแต่ละตัวมีลวดลายเครื่องสานไทย สื่อถึงภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ของชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้มีดำริให้ปรับปรุงแมสคอตใหม่เพื่อให้จดจำง่าย เข้าใจง่าย และมีอัตลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับโฉมแมสคอตรูปแบบใหม่
โดยใช้แนวคิด “5 ตัวรวมเป็น 1 ตัว” สำหรับซีเกมส์ และ “2 ตัวรวมเป็น 1 ตัว” สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ พร้อมนำ “สีธงชาติไทย” มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ โดยแนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้แมสคอตรุ่นใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและจดจำได้ง่ายในระดับนานาชาติ”
สำหรับแมสคอตเวอร์ชันใหม่นี้จะใช้ลายธงชาติไทยทั้งในส่วนของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ และจะถูกนำไปใช้เป็นแบบทางการในพิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมหลักของการแข่งขัน ส่วนแมสคอตแบบเดิมที่เป็น “7 ตัว 7 สี” จะยังคงนำมาผลิตเป็นของที่ระลึกและสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซีเกมส์ เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความประทับใจแก่เด็กและประชาชนทั่วไปอีกด้วย