ฝีพายไทยคว้า 3 ทอง 4 เงิน 3 ทองแดง การแข่งขันรายการนานาชาติที่จีน
ฝีพายไทยคว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ The 2025 China-ASEAN International Canoe & SUP Open Competition ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-4 ตุลาคม 2568 ที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ดังนี้
ประเภทเรือแคนูคยัค คว้าได้ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญทองแดง จากเรือแคนู 1 คนชาย ระยะ 200 เมตร และเรือแคนู 1 คนชาย ระยะ 3000 เมตร โดย อนุสิทธิ์ สมรูป
ประเภท SUP คว้าได้ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดย 2 เหรียญทอง จาก Sprint ระยะ 200 เมตร ชาย (วัชระ ม่วงคุ้ม) และTechnical ระยะ 3,000 เมตร ชาย (ณฐภัทร โกแมน)
ส่วน 4 เหรียญเงิน จาก Sprint ระยะ 200 เมตร ชาย (ณฐภัทร โกแมน) Sprint ระยะ 200 เมตร หญิง อรวรรณ แก้วศรีหาบุตร) Technical ระยะ 3,000 เมตร ชาย (ศรันย์ ศรีวงษ์รักษ์) Technical ระยะ 3,000 เมตร หญิง (อรวรรณ แก้วสีหาบุตร)
ด้าน 2 เหรียญทองแดง จาก Sprint ระยะ 200 เมตร ชาย (นราทิศ ดิษสวัสดิ์) และ Technical ระยะ 3,000 เมตร ชาย (มาติน ประทุมสุวรรณศรันย์)