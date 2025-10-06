กกท. พร้อมช่วยเหลืออำนาจ ชี้มีกองทุนกีฬาฯ ดูแลสวัสดิการของนักกีฬา
จากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์คลิปเหตุการณ์ที่ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาและอาละวาดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ก่อนถูกชายวัยรุ่นที่มาส่งของเข้าควบคุมสถานการณ์จนล้มลงพื้น โดยวัยรุ่นคนดังกล่าวระบุว่าเป็นการป้องกันตัวนั้น
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กกท. พร้อมให้การช่วยเหลืออำนาจ รื่นเริง เนื่องจากถือเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อำนาจเคยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และยังเคยคว้าแชมป์โลก ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย เราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้น แต่ตอนนี้ยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเหตุการณ์เกิดจากอะไร และใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูก
“ในฐานะหน่วยงานด้านการกีฬา หน้าที่ของเราคือดูแลสุขภาพและสวัสดิการของนักกีฬา รวมถึงอดีตนักกีฬา ซึ่งเรามีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สามารถใช้ช่วยเหลือได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย” ผู้ว่าการ กกท.กล่าว
สำหรับ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง ปัจจุบันอายุ 45 ปี เคยเป็นกำปั้นทีมชาติไทยในยุคทอง ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการมวยอาชีพ และคว้าแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต เมื่อปี 2012 ถือเป็นหนึ่งในนักชกไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก