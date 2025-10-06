อำนาจ เปิดใจสาเหตุเมาปลิ้นหาเรื่อง เครียดหนักเลิกภรรยา-แยกจากลูก-ตกงาน
จากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์คลิปเหตุการณ์ที่ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาและอาละวาดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ก่อนถูกชายวัยรุ่นที่มาส่งของเข้าควบคุมสถานการณ์จนล้มลงพื้น โดยวัยรุ่นคนดังกล่าวระบุว่าเป็นการป้องกันตัวนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม อำนาจ รื่นเริง ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ จ.ชลบุรี โดยมี นางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ พร้อมเผยว่า อำนาจสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
ด้านพัฒนาสังคมฯ รับปากจะช่วยติดตามรางวัลและสิ่งของที่หาย พร้อมกำชับให้อำนาจเลิกยุ่งเกี่ยวกับสุรา เมื่อหายดีแล้วให้หางานทำเพื่อสร้างชีวิตใหม่ ขณะที่อำนาจยืนยันจะปรับตัวและหางานทำทันทีที่อาการดีขึ้น
สำหรับ “เพชร” อำนาจ รื่นเริง ปัจจุบันอายุ 45 ปี เคยเป็นกำปั้นทีมชาติไทยในยุคทอง ก่อนผันตัวเข้าสู่วงการมวยอาชีพ และคว้าแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวต เมื่อปี 2012 ถือเป็นหนึ่งในนักชกไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก