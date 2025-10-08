ฟีฟ่า แต่งตั้งมาดามแป้ง นั่ง ปธ.คณะด้านการพัฒนา จารึกชื่อหญิงคนแรกของโลก
ผู้หญิงคนแรกของโลก! สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แต่งตั้ง “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานคณะกรรมการ การพัฒนาของฟีฟ่า วาระปี 2025-2029
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจารึกชื่อเป็นผู้หญิงคนแรกของโลก หลังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประกาศแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ การพัฒนา ของ FIFA หรือ The Chairperson of FIFA’s Development Committee โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2025-2029
สภากรรมการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ได้มีมติรับรองอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา แต่งตั้งให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นประธานคณะกรรมการ การพัฒนา (Development Committee) ของฟีฟ่า
สำหรับ Development Committee เป็นหนึ่งในคณะทำงานหลักของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ถือเป็น Standing Commitee หรือคณะกรรมการประจำ ที่ขึ้นตรงกับ จานนี่ อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า และสภากรรมการของฟีฟ่าทั้งหมด
ตำแหน่งดังกล่าวจะมีบทบาท และหน้าที่สำคัญในการรับผิดชอบโครงการพัฒนาของฟีฟ่าครอบคลุม และ ดูแล 211 สมาคมสมาชิก โดยจะวางแผนและเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสม, ตรวจสอบกลยุทธ์เหล่านี้เป็นระยะ และวิเคราะห์การสนับสนุนที่มอบให้กับสมาคมสมาชิก, สมาพันธ์ และสมาคมระดับโซน และภูมิภาคทั้งหมดทั่วโลก
นอกจากนี้ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำคณะสมาคมสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ Member Associations Committee