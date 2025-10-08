ทัพยกเหล็กไทย เตรียมหอบ 3 ทอง 2 เงิน 3 ทองจากศึกโลกกลับเมืองไทย
คณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ นำโดย “เวฟ” วีรพล วิชุมา เจ้าของสถิติโลกคนล่าสุดในท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวม เตรียมเดินทางกลับถึงประะเทศไทย ในช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2568 หลังจากช่วยกันสร้างผลงาน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ ผลงานจอมพลังไทยช่วยกันคว้ามา 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จาก “เวฟ“ วีรพล วิชุมา รุ่น 71 กิโลกรัม ชาย รับ 2 เหรียญทอง, ”ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย ศิลาชัย รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย รับ 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง, รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง “อาร์ม” ธรรญธร สุขข์เจริญ รับ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง และรุ่น 53 กิโลกรัม หญิง “ออย“ สุรจนา คำเบ้า รับ 1 เหรียญทองแดง ขณะที่ สุรัสวดี ยอดสาร รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง จบอันดับ 4 ในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก และณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 79 กิโลกรัม ชาย จบอันดับ 12 ในท่าสแนทช์
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน “เวฟ” วีรพล วิชุมา เป็นตัวแทนของคณะนักกีฬาไทย กล่าวขอบคุณ นายไชยยศ ตั้งวรชัยกุล ผู้จัดการทีม, นายณัฐณกรณ์ กุศลธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม และ รศ.ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่ให้กำลังใจและดูแลอย่างดีตลอดการแข่งขัน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ และนักกีฬาด้วยดีเสมอมา หลังจากนี้ทุกคนจะนำข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวไทยในนอร์เวย์ ที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน และ เดินทางมาเชียร์ถึงสนามแข่งขัน ทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจที่ดี
ทั้งนี้ คณะนักกีฬาทีมชาติไทย มีกำหนดเดินออกจากเมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 06.05 น. เที่ยวบิน ดับเบิ้ลยูเอฟ 180 มาถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เวลา 07.10 น. จากนั้นจะเดินทางต่อด้วยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน ทีจี 955 เวลา 13.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีกำหนดถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 06.20 น. ตามเวลาประเทศไทย โดย ”เสธ.ยอด“ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปต้อนรับคณะจอมพลังไทยในครั้งนี้ด้วย