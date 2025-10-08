ชินเงิน ปลื้มติดทัพช้างศึก U23 หนแรก ชี้ต้องใช้เวลาปรับตัวสักเล็กน้อย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 2 ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ก่อนออกเดินทางไปประเทศจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติจีน ในวันที่ 10 และ 14 ตุลาคม 2568 สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่คอนเซปต์วิธีการเป็นหลัก รวมถึงรายละเอียดต่างๆ
ชินเงิน ภูตันหยง กองหน้าจากสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจทีได้ติดทีมชาติไทย U23 ครั้งแรก ก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักเล็กน้อย สิ่งที่ต้องปรับก็คงเรื่องการหาพื้นที่รับบอลเพื่อจบสกอร์
“จุดเด่นของตัวผมก็คงจะเป็นเรื่องของการวิ่งไปรับบอลหลังไลน์ ซึ่งทีมชุดนี้จากที่ได้ติดตามก็เป็นทีมที่ดีและเชื่อว่าตัวเราก็น่าจะเข้ามาช่วยทีมชุดนี้ได้ ฝากแฟนบอลเชียร์พวกผม และทีมชาติไทย U23 ด้วยนะครับ”
หลังจากนี้ทีมชาติไทย U23 จะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ในเวลา 12.00 น. เพื่อออกเดินทางไป เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในเวลา 15.00 น. โดยประมาณ
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ)
นัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ที่คุนหมิง ไห่เกิง เทรนนิ่ง เซนเตอร์ เมน สเตเดียม
โดยการแข่งขันนัดที่สองจะมีการถ่ายทอดสด ทางยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และแอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว