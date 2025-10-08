ฉลามชล ยันไร้ปัญหา บอลหญิงซีเกมส์ใช้รังเหย้าฟาดแข้ง ยื่นไทยลีกขอเป็นทีมเยือนแล้ว
จากกรณีที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะใช้ชลบุรี สเตเดียม และสนามมหาวิทยาลับการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี เป็นสังเวียนฟาดแข้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ในการเล่นฟุตบอลไทยลีก 1 นัดสุดท้ายของเลกแรก วันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งมีคิวเปิดบ้านพบกับ “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี
ล่าสุดนายจีระศักดิ์ โจมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์สโมสรชลบุรี เอฟซี เปิดเผยว่า เราได้แจ้งไปทางไทยลีกแล้วตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่า สนามของเราจะติดโปรแกรมแข่งซีเกมส์ในช่วงปลายปี โดยเราแจ้งเรื่องขอเล่นเป็นทีมเยือนก่อน อย่างไรก็ตาม ทางไทยลีกยังไม่ตอบอะไรกลับมา เมื่อเห็นโปรแกรมแข่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราคงต้องสอบถามไปทางไทยลีกอีกครั้งว่า เรื่องที่เราแจ้งนั้นได้รับทราบและยอมให้เราเล่นเป็นทีมเยือนก่อนหรือไม่
“อย่างที่ทราบไทยลีกปัจจุบันมีคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับโปรแกรมแข่งโดยเฉพาะอยู่แล้ว และกรรมการชุดนี้จะไม่ยอมให้เลื่อนแข่งหากไม่มีความจำเป็นจริง แต่ถ้าสนามแข่งไม่สามารถใช้งานได้ต้องหาสนามสำรองเอาไว้ เช่นเดียกับเกมที่เราจะไปเยือน เมืองทอง ยูไนเต็ด ช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม ติดจัดคอนเสิร์ต เมืองทองต้องไปเช่นทรู บีจี สเตเดียม เป็นสนามเหย้า ดังนั้นในกรณีของเราคงต้องสอบถามความชัดเจนจากไทยลีกอีกครั้งว่าตัดสินใจเรื่องสนามเกมที่จะพบกับพลังกาญจน์อย่างไร