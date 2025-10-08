ว่ายน้ำลีลาไทย คว้า 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง ปิดฉากศึกชิงแชมป์เอเชีย
ทีมว่ายน้ำลีลาไทยคว้าเหรียญเงินปิดท้าย การแข่งขันกีฬาทางน้ำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 11 ที่ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 7 ตุลาคม โดยทีมไทยคว้าเหรียญเงินส่งท้ายในประเภท Acrobatic Routine ทำได้ 154.5151 คะแนน ส่วนเหรียญทอง คาซัคสถาน 190.1663 คะแนน และเหรียญทองแดง อุซเบกิสถาน 141.1051 คะแนน
สำหรับรายชื่อนักกีฬาไทยมีดังนี้ จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร, กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร, พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ, สุพิชญา ทรงพันธุ์, ปัฌรวี ชยวรารักษ์, นันท์นภัส ดวงประเสริฐ, กัญญาณัฏฐ แก้ววิศิษฎ์, วรนันท์ ตุ้มฉาย, จันทรัสม์ จารุประดิษฐเลิศ และวัทธิกร เขตหิรัญกนก
สรุปผลงานของทีมว่ายน้ำลีลาไทยในการแข่งขันกีฬาทางน้ำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 11 ที่ประเทศอินเดีย คว้ามาได้ทั้งหมด 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง เป็นอันดับ 2 โดยอันดับ 1 ได้แก่ คาซัคสถาน 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง