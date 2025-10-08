โค้ชวัง ลั่นใช้เกมลับแข้งจีน เทสต์เกมรุก-รับช้างศึก U23 แย้มยึดชุดนี้ลุยซีเกมส์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รวมตัวกัน เพื่อเดินทางไป เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติจีน U23 ในวันที่ 10 และ 14 ตุลาคม 2568 การเดินทางครั้งนี้นำโดย “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U23 พร้อมด้วย 23 นักเตะ
โค้ชวัง เปิดเผยว่า ครั้งนี้เราได้ไปในช่วงฟีฟ่า เดย์ เราได้อุ่นเครื่อง 2 แมตช์กับ ทีมชาติจีน U23 ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราในรอบสุดท้าย การอุ่นเครื่องครั้งนี้เราเน้นเรื่องเกมรุก แม้เราจะต้องไปเยือนเขา และก็พยายามแก้ไขเกมรับของเราในเรื่องของลูกตั้งเตะ เพราะเราเจอจีน พวกเขามีรูปร่างสูงใหญ่ เราก็ได้มีการเตรียมแท็คติกเกมรับ และการเข้าทำ
“แน่นอนครั้งนี้โครงสร้างหลักที่ได้แชมป์รอบคัดเลือก ชิงแชมป์เอเชีย มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนมาอุ่นเครื่อง เราก็มีการเรียกนักเตะใหม่เข้ามา ก็ได้เห็นความสามารถของนักเตะใหม่หลายๆ คน ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูว่าเราทดแทนกันได้ไหม พอถึงซีเกมส์แล้ว ปีหน้า ก็มีนักเตะหลายคนหมุนเวียน เราจะทดแทนได้หรือไม่”
โค้ชวังกล่าวอีกว่า สำหรับขุมกำลังชุดนี้ก็เป็น ชุดซีเกมส์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่บาดเจ็บแล้วไมได้มาก็มีอย่าง วาริส ชูทอง รวมถึง สิทธา บุญหล้า ที่เป็นตัวหลัก และยังมี เสกสรรค์ ราตรี ที่มีภารกิจกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ โครงสร้างหลักของชุดที่แล้วก็ขาดหายไป 3-4 คน ฝากแฟนบอล ติดตามทีมชาติไทย U23 ชุดนี้ด้วย ที่ไปอุ่นเครื่องก็ฝากติดตามการถ่ายทอดสด ด้วยนะครับ
โดยทีมชาติไทย U23 จะเดินทางถึง เมืองคุนหมิงในเวลาประมาณ 19.25 น. ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง และทำการแข่งขัน 2 นัดดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ)
นัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ Kunming Haigeng Training Center Main Stadium
โดยการแข่งขันนัดที่สองจะมีการถ่ายทอดสด ทาง ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว