อิชิอิ ลั่นช้างศึกเดินหน้าถล่มไต้หวัน เปิดทางเข้ารอบ ศึกคัดเอเชี่ยนคัพ 2027
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องแถลงข่าว สนามราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม ระหว่าง ทีมชาติไทย พบกับ ไต้หวัน ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย พร้อมด้วย เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ แนวรุกช้างศึก
มาซาทาดะ อิชิอิ กล่าวว่า เราต้องเจอกับ ไต้หวัน ทั้ง 2 เกมในทัวร์นาเมนต์นี้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือการชนะทั้ง 2 นัดและเก็บ 6 แต้มเต็ม ในความคิดของตนเราไม่จำเป็นต้องเอาตำแหน่งกองหน้ามาแทนคนที่ถอน แต่เราจะทำยังไงให้สามารถทำประตูในเกมการแข่งขันให้ได้มากที่สุด จึงเลือกนักเตะที่มีความสามารถในระดับเดียวกันกับผู้เล่นที่ถอนตัวไป เพื่อที่จะมาทำผลการแข่งขันให้เราชนะและได้ประตูมากที่สุด
“แน่นอนครับว่าความคิดของผมการได้หนึ่งประตูคือสามแต้มเหมือนกัน แต่ในเกมนี้เราต้องมาคิดถึงประตูได้เสียแล้ว เราต้องการทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประตูได้เสียในการเข้ารอบต่อไป ผมคิดเรื่องที่ต้น (ธีรศักดิ์ เผยพิมาย) มีใบเหลืองติดตัวอยู่ตลอดเวลา เราต้องแก้ไขและปรับให้ทีมมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดมาตลอดอยู่แล้ว”
ด้าน เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวและอยู่ในสภาพที่ดี หลายๆ คนมีเกมได้ลงเล่นมา เราพยายามฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อพร้อมกับเกมในวันพรุ่งนี้มากที่สุด ตนพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งไม่ว่าโค้ชจะให้ลงไปตำแหน่งไหน เราพร้อมที่จะทำเต็มที่ในตำแหน่งนั้น เพราะเป้าหมายของเราคือการเล่นเพื่อทีมและเก็บชัยชนะเพื่อแฟนบอล จะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด
“แน่นอนว่าเราจะต้องไม่ประมาท เพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดีและเข้ารอบต่อไป แต่สิ่งสุดท้ายเราต้องกลับมาโฟกัสที่ทีมเรา ทำผลงานในสนามให้ได้มากที่สุด เราจะช่วยกันเพื่อเก็บสามแต้มให้แฟนบอลไทยให้ได้ การเล่นในนามทีมชาติไทยจะต้องมีความกดดันอยู่แล้ว แค่เราโฟกัสที่ผลงานในสนามมากกว่า สิ่งรอบข้างมันเหมือนเป็นแรงกระตุ้นได้ แต่เราจะทำจิตใจของเรายังไงให้พร้อมที่สุด แน่นอนว่าการเล่นทีมชาติทุกคนโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เราต้องมองไปข้างหน้าและปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ทีมดีขึ้นให้ได้และเก็บชัยชนะในทุกเกม”
เจริญศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า “ผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาชมที่สนามกันเยอะๆ เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราในการแข่งขันกับ ไต้หวัน หรือหากใครไม่สะดวกสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ อยากให้แฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราเก็บชัยชนะทั้งสองเกมและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด”
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับ ไต้หวัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชม ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย