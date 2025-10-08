ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ คว้าประกาศนียบัตรการจัดการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายศราวุธ ศุภรัตนชาติพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการให้การรับรอง บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด ในการรับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2018 Greenhouse Gases การันตี ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ว่าเป็นองค์กรที่มีการจัดการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนใน Scope 1 – 2 ในปี พ.ศ. 2578 และ Scope 3 ในปี พ.ศ. 2593 ถือเป็นบริษัทเบิกร่องเจ้าแรกของอุตสาหกรรมยานยนต์สองล้อในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้
โดยความสำเร็จในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทีมงานที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สองล้อที่ไม่เพียงแค่มุ่งสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ แต่ยังยืนหยัดบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
โดยการรับรางวัลประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้