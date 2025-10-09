กกท. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 61 ปี ลุยขับขับเคลื่อนกีฬาไทยสู่ทศวรรษใหม่
“รองตั๋ว” นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นประธานในแถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรม “วันครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 61 ปี” ภายใต้แนวคิด “ WE Move The Force Forward พลังเราเพื่อก้าวสู่อนาคตไทย One force One Journey Endless possibility” ที่ห้องโถมชั้น 1 กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
นางโปรดปราน สมานมิตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา กกท.ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยภารกิจสำคัญของ กกท.จากนี้ คือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม 2568 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในเดือนมกราคม 2569 นับเป็นภารกิจสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศ และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันใน 3จังหวัด ซึ่งมีความคืบหน้าและได้เตรียมงานทุกด้านไว้พร้อมแล้ว เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในฐานะเจ้าภาพ
ในวาระครบรอบ 61 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยสู่ทศวรรษใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Sports For All” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรมจริยธรรม โดย กกท. ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน 5 แผนหลัก เพื่อขับเคลื่อนกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1. แผนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬา(Sports For All) มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้เล่นกีฬาอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “สนามกีฬาเพื่อทุกคน ทุกพื้นที่” โดยกระจายศูนย์กีฬาและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม
2. แผนพัฒนาทักษะทางกีฬาอย่างถูกต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อบ่มเพาะทักษะทางกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จนถึงเวทีแข่งขันระดับท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและเติบโตสู่ระดับชาติ
3. แผนพัฒนาต่อยอดด้วยทักษะทางกีฬาขั้นสูง สู่ความเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย พัฒนาร่างกาย จิตใจ และทักษะอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านกีฬา
4. แผนพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาระดับโลก เนื่องจากนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงระดับโลกต้องผ่านการพัฒนาที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาความสามารถเป็นลำดับขั้นอย่างมั่นคงจากระดับจังหวัด ระดับชาติ และพัฒนาส่งเสริมทุกด้านจนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และระดับอาชีพ
5. แผนการจัดเวิลด์ สปอร์ต อีเวนต์ และส่งเสริมสปอร์ตทัวริซึ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และกีฬาอาชีพ มาจัดแข่งขันในประเทศไทย เพื่อสร้าง Sport Eco System ที่สมบูรณ์ยั่งยืน สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศด้วยการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา และกีฬาระดับโลก
“แผนและวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ กกท. ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาไทย มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” นางโปรดปรานกล่าว
สำหรับกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 61 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “WE Move The Forward – พลังเราเพื่อก้าวสู่อนาคตไทย One Force, One Journey, Endless Possibility)” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2568 ณ กกท. หัวหมาก ภายในงานมีนิทรรศการแสดงความเป็นมา ผลงาน และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาอย่างเป็นทางการ จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ 61 ปี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นักกีฬาและบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “SAT Celebration Run 2025” เป็นกิจกรรมวิ่ง Fun Run ภายใต้แนวคิด “SAT Move 2025 – One Journey, One Pride” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.ในพื้นที่ของ กกท. หัวหมาก มีระยะทางวิ่ง 5 กม. เปิดให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย สามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดในอันดับที่ 1-3 ทั้งประเภทชาย และหญิง จะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลอีกด้วย
“กิจกรรมวิ่ง SAT Celebration Run 2025 ถือเป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR ) ที่ กกท.จัดขึ้นในโอกาสครบรอบการสถาปนาครบ 61 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นของ กกท. ในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และสังคมไทยที่ยั่งยืน” นางโปรดปรานกล่าวทิ้งท้าย