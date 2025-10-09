ช้างศึกฟอลส์ไนน์! แบโผ 11 ตัวจริงดวลไต้หวัน ลุ้นเข้ารอบเอเชี่ยนคัพ
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย อันดับ 101 ของโลก เตรียมลงสนามพบกับ ทีมชาติไต้หวัน อันดับ 173 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
สถานการณ์ก่อนเกมของทีมชาติไทยลงเตะไป 2 นัด ชนะ 1 แพ้ มี 3 แต้ม รั้งอันดับ 2 ของกลุ่มดี ตามหลังจ่าฝูง เติร์กเมนิสถาน ที่คว้าชัย 2 นัดรวด เก็บ 6 แต้มเต็ม ส่วน ไต้หวัน พ่ายรวด 2 นัด ไม่มีแต้ม อยู่อันดับ 4 ทำให้แมตช์นี้ถือเป็นเกมสำคัญของทีมไทยกับโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไป
สำหรับแมตช์นี้ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพช้างศึกจัดทัพผู้เล่น 11 ตัวจริงในระบบการเล่น 4-2-3-1 ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม
กองหลังตำแหน่งแบ๊กซ้าย อภิสิทธิ์ โสรฎา, แบ๊กขวา นิโคลัส มิคเกลสัน, คู่เซ็นเตอร์ โจนาธาร เข็มดี และ ณัฐพงษ์ สายริยา
กองกลาง วีระเทพ ป้อมพันธุ์ จับคู่กับ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
แนวรุก สุภโชค สารชาติ, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, ชนาธิป สรงกระสินธ์ (กัปตันทีม)
กองหน้าตำแหน่งฟอลส์ไนน์เป็น เบนจามิน เดวิส
ด้านสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติไต้หวัน โดยเกมล่าสุดที่พบกัน คือ เกมอุ่นเครื่องเมื่อปี 2023 ซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันไป 2-2 ขณะที่ย้อนกลับไปในการพบกัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครั้งล่าสุด คือ เมื่อปี 2015 ทีมชาติไทย เป็นฝ่ายชนะ 4-2 ส่วนสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย ชนะ 3 นัด เสมอกัน 1 นัด และ แพ้ 1 นัด
สำหรับการแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในการเก็บ 3 แต้มเพื่อไล่ตามทีมนำ และรักษาโอกาสในการเข้ารอบต่อไปของทัพช้างศึก!