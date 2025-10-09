ช้างศึก อัดไต้หวัน 2-0 เก็บแต้มทาบจ่าฝูง ลุ้นเข้ารอบเอเชี่ยนคัพ
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย อันดับ 101 ของโลก เปิดรังบดเอาชนะ ทีมชาติไต้หวัน อันดับ 173 ของโลก ไปด้วยสกอร์ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
สถานการณ์ก่อนเกมของทีมชาติไทยลงเตะไป 2 นัด ชนะ 1 แพ้ มี 3 แต้ม รั้งอันดับ 2 ของกลุ่มดี ตามหลังจ่าฝูง เติร์กเมนิสถาน ที่คว้าชัย 2 นัดรวด เก็บ 6 แต้มเต็ม ส่วน ไต้หวัน พ่ายรวด 2 นัด ไม่มีแต้ม อยู่อันดับ 4 ทำให้แมตช์นี้ถือเป็นเกมสำคัญของทีมไทยกับโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไป
สำหรับแมตช์นี้ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทัพช้างศึกจัดผู้เล่น 11 ตัวจริงในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม, กองหลังแบ๊กซ้าย อภิสิทธิ์ โสรฎา, แบ๊กขวา นิโคลัส มิคเกลสัน, คู่เซ็นเตอร์ โจนาธาร เข็มดี และณัฐพงษ์ สายริยา, คู่มิดฟิลด์ วีระเทพ ป้อมพันธุ์ จับคู่กับ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, แนวรุก สุภโชค สารชาติ, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, ชนาธิป สรงกระสินธ์ (กัปตันทีม) และกองหน้าฟอลส์ไนน์เป็น เบนจามิน เดวิส
ด้านสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติไต้หวัน โดยเกมล่าสุดที่พบกัน คือ เกมอุ่นเครื่องเมื่อปี 2023 ซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันไป 2-2 ขณะที่ย้อนกลับไปในการพบกัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครั้งล่าสุด คือ เมื่อปี 2015 ทีมชาติไทย เป็นฝ่ายชนะ 4-2 ส่วนสถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย ชนะ 3 นัด เสมอกัน 1 นัด และ แพ้ 1 นัด
เกมครึ่งแรกเป็นทางทีมชาติไทยที่เดินหน้าพับสนามโหมบุกใส่ไต้หวันตั้งแต่ต้นเกม ขณะที่แข้งไต้หวันยืนตำแหน่งช่วยกันเล่นเกมรับ และอาศัยจังหวะบุกโต้กลับขึ้นมาได้บางจังหวะ นาทีที่ 25 ทีมชาติไทยต่อบอลขึ้นมาทางฝั่งขวา ก่อนที่ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ไหลบอลให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ หาช่องซัดบอลข้ามคานออกไป
นาทีที่ 33 มาซาทาดะ อิชิอิ ต้องปรับแก้เกมรุกของทีมชาติไทยด้วยการส่งตัวสำรอง เสกสรรค์ ราตรี ลงมาเล่นแทน เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ แต่เกมรุกของทีมชาติไทยก็ยังหาโอกาสจบสกอร์แบบเด็ดขาดไม่ได้ ทำใหม่หมดครึ่งเวลาแรก ทีมชาติไทย ยังเสมอกับ ไต้หวัน 0-0
เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่ 51ทีมชาติไทยพังประตูขึ้นนำ 1-0 ได้สำเร็จจากจังหวะที่ สุภโชค สารชาติ ตักบอลเข้าเขตโทษให้ เสกสรรค์ ราตรี กระโดดขึ้นโขกโล่งๆ นายทวารไต้หวันปัดบอลไม่พ้นและเข้าประตูไป จากนั้นนาทีที่ 78 ทัพช้างศึกได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากการเล่นลูกฟรีคิกบอลไปถึง ศฤงคาร พรหมสุภะ โหม่งชงต่อให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ตะบันเข้าไปตุงตาข่าย
จบเกม ทีมชาติไทย ชนะ ไต้หวัน 2-0 เก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ศรีลังกา ชนะ เติร์กเมนิสถาน 1-0 ทำให้สถานการณ์ของกลุ่มดีนั้น ทีมไทย, ศรีลังกา และเติร์กเมนิสถาน มี 6 แต้มเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียในเฮดทูเฮด 3 ทีมนั้น ทีมไทยเป็นรองอีก 2 ทีม ทำให้ทีมไทยรั้งอันดับ 3 ขณะที่อันดับ 1 เติร์กเมนิสถาน และอันดับ 2 ศรีลังกา ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้ง 3 ทีม ส่วนไต้หวันแพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีแต้ม จมบ๊วยอันดับ 4
สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 บุกไปเยือน ไต้หวัน ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ตามเวลาไทย 17.30 น. ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now