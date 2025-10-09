อิชิอิ ชมแข้งไทยสู้เต็มที่ เช็กอาการเจ็บโจนาธาร-เจริญศักดิ์ ก่อนเสริมทีมบุกไต้หวัน
หลังจากที่ทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย เอาชนะ ไต้หวัน 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมoyho
หลังจบเกม มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย กล่าวว่า ชื่นชมนักเตะไทยทุกคนที่ต่อสู้กันอย่างเต็มที่ตลอด 90 นาที ไม่ย่อท้อ โดยแม้ว่าตอนที่ทีมไทยนำอยู่ 2-0 แต่แน่นอนว่าเราก็ยังอยากได้ประตูเพิ่มอยู่เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม แฮปปี้ที่ชนะก่อน และประตูที่ยิงได้ก็เป็นลำดับต่อไป
สำหรับแผนการเล่นฟอลส์ไนน์ หรือไม่มีกองหน้าตัวเป้านั้น อิชิอิ กล่าวว่า แน่นอนว่าในเกมนี้เราใช้แผนนี้ แต่เกมต่อไปก็จะต้องดูว่าแผนแบบไหนจะทำประตูได้มากกว่าเดิมในการเจอกับคู่ต่อสู้ทีมเดิม
ส่วนอาการบาดเจ็บของ โจนาธาร เข็มดี และเจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ที่ต้องเปลี่ยนตัวออกจากเกมนี้นั้น อิชิอิ กล่าวว่า เราคงต้องเช็กอาการบาดเจ็บกันอย่างละเอียด และกำลังคิดอยู่ในเรื่องของการเสริมผู้เล่นเข้ามาแทน ส่วนการส่ง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ลงเป็นตัวสำรองนั้น เราก็คิดถึงเกมต่อไป เพราะเขามีใบเหลืองติดตัว
ส่วน เสกสรรค์ ราตรี มิดฟิลด์ทีมชาติไทย กล่าวว่า ดีใจที่ยิงประตูได้ และต้องขอบคุณพี่ๆ ในทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่น บรรยากาศในทีมชาติไทยทุกอย่างยังเหมือนเดิม พี่ๆ ทุกคนนิสัยดี พูดคุยกันปกติ และโค้ชก็ให้คำปรึกษาที่ดีเสมอ รวมถึงต้องขอบคุณกองเชียร์ทั้งในสนามและที่ติดตามเชียร์ทางหน้าจอโทรทัศน์
นอกจากนี้ เสกสรรค์ กล่าวถึงการแสดงท่าดีใจเหมือนกับ จู๊ด เบลลิ่งแฮม มิดฟิลด์ทีมชาติไทยของสโมสรรีล มาดริด ว่า ส่วนตัวมีเบลลิ่งแฮมเป็นไอดอล ด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์ที่คล้ายคลึงกัน และอาจจะด้วยทรงผมที่มีความเหมือนกันอีกด้วย
ด้าน ฮวง เจ้อ-หมิง เฮดโค้ชทีมชาติไต้หวัน กล่าวว่า เกมนี้ไต้หวันเล่นอย่างเต็มที่แล้วแม้เป็นรองทุกอย่าง ทั้งนักเตะมีอาการบาดเจ็บ และมีเวลาฝึกซ้อมสั้นๆ 6 วันเท่านั้น ซึ่งทีมชุดนี้จะเป็นเจนเนเรชั่นใหม่ที่ยังต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติม สำหรับทีมไทยทำได้ดีในเกมรุก ส่วนทีมเราก็เล่นเกมรับกันอย่างเต็มที่แล้วเช่นกัน
ส่วนข้อคำถามว่า การที่ยังเน้นเกมรับกองหลัง 5 คนแม้ตามหลังทีมไทยนั้น กุนซือไต้หวันตอบว่า ไต้หวันมีสไตล์เน้นเกมรับ และนักเตะอายุยังน้อย และยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ รวมทั้งในทีมไม่มีผู้เล่นแนวรุกที่คุณภาพมากพอ จึงต้องเล่นกองหลัง 5 คน
กุนซือไต้หวันกล่าวอีกว่า นัดต่อไปที่กลับไปเล่นในบ้านพบกับทีมชาติไทยนั้น แน่นอนว่าการเล่นในบ้านเราจะโฟกัสเกมรุกมากขึ้น แต่จะไม่ลืมเกมรับที่เป็นระเบียบของทีมเรา และจะเป็นโอกาสดีที่เราจะกลับไปเตรียมทีมเพิ่มเติมให้ดีขึ้นสำหรับเกมต่อไป
“ทีมไทยนั้น ไม่ใช่มีแค่ เบนจามิน เดวิส ที่น่าจับตา แต่ยังมี ชนาธิป สรงกระสินธ์ และธีรศักดิ์ เผยพิมาย รวมถึงหลายๆ คนที่ระหว่างเกมพัฒนาการเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 บุกไปเยือน ไต้หวัน ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ตามเวลาไทย 17.30 น. ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now