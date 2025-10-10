สนามแตกแน่! มาดามแป้ง คอมเฟิร์มบอลชายซีเกมส์ ไทยล่องใต้ฟาดแข้งที่สงขลา
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะฟาดแข้งตั้งแต่ 3-18 ธันวาคม 2568 โดยฟุตบอลชายจะแข่งขันทั้งหมด 3 กลุ่ม แบ่งเป็นที่กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่ และสงขลา ส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ
ล่าสุด “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ตอนแรกเราวางเส้นทางของทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบแรก ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แต่เนื่องจากว่าพิธิเปิดซีเกมส์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เลื่อนจากบริเวณท้องสนามหลวง มาจัดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ทำให้มีผลต่อหญ้าของสนาม ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อการซ่อมแซมบำรุงหญ้า เพราะว่าในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศจะมาจัดแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
มาดามแป้งกล่าวอีกว่า เราก็เลยมีการพูดคุยกันกับทางสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ว่าทีมชาติไทยชุดซีเกมส์จะขอเลือกลงไปใช้สนามแข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา โดยที่เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางที่เป็นประเด็นนั้น ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าผลการจับสลากแบ่งสายรอบแรกชาติใดจะอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยบ้าง เชื่อว่าการจัดฟุตบอลที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ ก็เคยสนามแตกมาแล้วในการที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทย
“คือมันยากนะคะซีเกมส์ เพราะฟุตบอลลีก็ยังเล่นอยู่ แต่แน่นอนว่าเป้าหมายของรัฐบาล สมาคม และคนไทยก็คือ อยากให้ฟุตบอลชายและหญิงคว้าเหรียญทอง ซึ่งก็ยากนะคะ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ”
ทั้งนี้มีรายงานว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ จะคุยรายละเอียดกันต่อไป