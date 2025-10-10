efin ผนึก Tether จัดงานวิ่งการกุศล efin Let’s PROFIT RUN 2026 ปีที่ 2 ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
efin ผนึกกำลัง Tether สปอนเซอร์หลัก จัดงานวิ่งการกุศลประจำปี “efin Let’s PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether” ภายใต้คอนเซปต์ “Run with Meaning วิ่งอย่างมีความหมาย เพื่อผู้ประสบภัย” ชูจุดเด่น Night Run แรกของปี 2026 ที่ผสานสุขภาพ การลงทุน และพลังแห่งการให้เข้าด้วยกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่ง และเงินบริจาคสบทบทั้งหมด บริจาคเข้าสู่ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทั่วประเทศ ซึ่งงานจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2026 ณ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษ Early Bird ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2025 เท่านั้น
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ efin ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบริการด้านการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอีเวนต์ใหญ่ประจำปี “efin Let’s PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether” ภายใต้แนวคิด “Run with Meaning วิ่งอย่างมีความหมาย เพื่อผู้ประสบภัย” โดยมี น.ส.บุณยวีย์ พลายพันธุ์ Thailand Country Expansion Manager, Tether ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว เพื่อร่วมประกาศความร่วมมือในการสร้างกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งด้านสุขภาพ การลงทุน และการส่งต่อประโยชน์คืนสู่สังคม ที่อาคาร efin บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
งานวิ่งครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงนักลงทุน ผู้ที่รักสุขภาพ มาวิ่งกระทบไหล่นักวิเคราะห์ และ KOL สายหุ้น-คริปโตชื่อดัง ในบรรยากาศ Night Run งานแรกของปี 2026 ที่เติมเต็มสีสันและความสนุกตลอดเส้นทาง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ efin ในการสร้างสังคมการเงินและการลงทุนคุณภาพที่เอื้อเฟื้อ สนับสนุน และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งย้ำเจตนารมณ์ของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผสานทั้งสุขภาพ การลงทุน และการแบ่งปัน
นายพรเลิศ กล่าวว่า efin เราจัดงานวิ่ง efin Let’s PROFIT RUN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้นักลงทุนและนักวิ่งได้มาพบกัน ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงสุขภาพ การลงทุน และการช่วยเหลือสังคม ซึ่งปีนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ Tether มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อยกระดับงานให้มีความยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากขึ้น
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครทุกระยะวิ่ง จะร่วมสมทบทุนบริจาค 100 บาท และสมัครแบบ VIP บริจาค 300 บาท ซึ่งเงินบริจาคสมทบทั้งหมดจะนำเข้าสู่ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ของสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการจัดหาถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น รวมถึงการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและครอบคลุม
สำหรับงานวิ่ง “efin Let’s PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether” มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2026 ณ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) กรุงเทพฯ โดยเปิดให้นักวิ่งเลือกเข้าร่วม 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กม., 4 กม. และ 10.5 กม.ครอบคลุมนักวิ่งทุกระดับ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษ Early Bird สมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2025พร้อมสิทธิพิเศษลดทันที 15% ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://url.in.th/efinLPR2026