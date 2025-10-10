อิชิอิ เรียกตัว สันติภาพ-ทรงวุฒิ เสริมทัพช้างศึกแทน เจริญศักดิ์-โจนาธาร
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย หลังจากที่เอาชนะ ไต้หวัน 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมนั้น
โดยเกมดังกล่าว 2 นักเตะทีมชาติไทยอย่าง “เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ แนวรุกของทีม และโจนาธาร เข็มดี ตำแหน่งกองหลังได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออก
ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย ได้เรียกตัว สันติภาพ จันทร์หง่อม แบ๊กขวาจากสโมสรชลบุรี เอฟซี และทรงวุฒิ ใคร่ครวญ กองหลังจากสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เข้ามาแทนที่ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ และโจนาธาร เข็มดี ที่มีอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม
สำหรับ 2 ผู้เล่นอย่าง สันติภาพ จันทร์หง่อม และทรงวุฒิ ใคร่ครวญ ที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแทนจะเริ่มลงฝึกซ้อมกับทีมทันที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ ด้วยการออกไปเยือน ไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568
สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 บุกไปเยือน ไต้หวัน ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ตามเวลาไทย 17.30 น. ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now