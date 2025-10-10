ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ เปิดตัวซ้อมเยี่ยม ธนัช บิดรั้งท็อป 3 รอบ FP2
ทัพนักแข่งไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เริ่มต้นวันแรกอย่างมุ่งมั่นใน Practice Day ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ต่อสู้กับความท้าทายของสนามแข่งและสภาพอากาศ นักบิดไทยยกระดับเวลาต่อรอบ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว คว้าท็อป 3 จากการซ้อมครั้งที่ 2 ด้วย Honda CBR600RR ขณะที่ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ บิด Honda CBR1000RR-R คว้าอันดับ 4 ทันทีในการซ้อมแรก
รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ยอดดาวรุ่งไทยพารถแข่ง Honda CBR600RR ยกระดับความเร็วพัฒนาความเร็วต่อรอบได้อย่างต่อเนื่อง นำโดย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 กดเวลามาที่ 2.11.456 นาที ในรอบ FP1 ก่อนเร็วขึ้นอีกใน FP2 ที่ 2.11.083 นาที ทะยานรั่งท็อป 3 ในตารางเวลา ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 พัฒนาเวลาต่อรอบได้เช่นกับ รอบ FP1 ทำเวลามาที่ 2:13.367 นาที ขณะที่รอบ FP2 ที่ 2.12.726 นาที อยู่ในอันดับที่ 11
ขณะที่รุ่นเอเชีย ซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 หนึ่งเดียวจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ บิด Honda CBR1000RR-R ลงสนามซ้อม 2 เซสชั่นแรก โดยทำเวลาเร็วที่สุดในรอบ FP1 ที่ 2.06.535 นาที รั้งอันดับท็อป 4 ขณะที่ FP2 ความพยายามในการปรับปรุงเวลาต่อรอบท่ามกลางสภาพอากาศและพื้นแทร็กที่ร้อนขึ้นยังต้องเอาชนะความท้าทายให้ได้ ทำเวลาต่อรอบมาที่ 02:07.022 นาที
ทั้งนี้ โปรแกรมในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 5 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย จะมีการซ้อมรอบ FP3 ในช่วงเย็นวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศไทย ก่อนที่จะควอลิฟายหาอันดับการออกสตาร์ตและแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 และแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/AsiaRoadRacing